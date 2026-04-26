Çamlıhemşin’de doğanın sürprizi: Karaca kameraya yansıdı

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Topluca Köyü’nde doğanın dikkat çeken anlarından biri yaşandı. Nokirken Vadisi çevresinde nadir görülen bir karaca, doğal yaşam alanında ortaya çıkarak vatandaşlara sürpriz yaşattı. O anlar, bölgede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

NOKİRKEN VADİSİ’NDE NADİR KARŞILAŞMA

Zengin ekosistemiyle bilinen Nokirken Vadisi’nde gündüz saatlerinde ortaya çıkan karaca, bölgedeki vatandaşlarda kısa süreli şaşkınlık oluşturdu. Günaylar Mevkii ve Kovanlık Mahallesi çevresinde görülen hayvan, doğanın korunmuş yapısını bir kez daha gözler önüne serdi.

CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Olay sırasında bölgede bulunan Kanatlı Kaşifi Reklam Ajansı CIO’su Davut Cihan Yağcı, karaca ile karşılaşma anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Ani gelişen karşılaşma sırasında heyecanla hayvana seslenen Yağcı’nın görüntülerinin bir kısmının hareket halinde çekildiği öğrenildi.

KARACA ORMANLIK ALANA KAÇTI

Görüntülerde karaca ile kısa süreli göz teması kurulduğu, ardından hayvanın bir süre çevrede dolaştıktan sonra çay bahçeleri üzerinden ormanlık alana yönelerek gözden kaybolduğu görüldü. Bölge sakinleri, bu tür karşılaşmaların yaban hayatının bölgede aktif şekilde sürdüğünün önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Haber: Yavuz Günay