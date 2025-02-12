Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Gaziantep'te Mustafa Doğan İnal ve kardeşleri tarafından yaptırılan caminin açılışında, dikkat çeken bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Açılış törenine katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in önünde duran çocuklardan birinin, buz gibi havada ayakkabılarının olmadığı görüldü.

KİMSE ÇOCUĞUN DURUMUNU FARK ETMEDİ

Kısa sürede sosyal medyada yayılan fotoğraf karesi büyük tepki çekerken, birçok kullanıcı çocuğun neden bu halde olduğunu ve yetkililerin bu durumu fark etmemeleri üzerinde eleştirilerde bulundu.

BÜTÜN AĞIR TOPLAR ORADAYDI AMA...

Açılış törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Karkamış Kaymakamı Mustafa Babacan ve Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel katıldı.