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Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
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Cami açılışı sırasında Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in önünde duran çocuklardan birinin buz gibi havada ayağında ayakkabısının olmadığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf karesi kısa sürede büyük tepki çekti.

Gaziantep'te Mustafa Doğan İnal ve kardeşleri tarafından yaptırılan caminin açılışında, dikkat çeken bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Açılış törenine katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in önünde duran çocuklardan birinin, buz gibi havada ayakkabılarının olmadığı görüldü.

KİMSE ÇOCUĞUN DURUMUNU FARK ETMEDİ

Kısa sürede sosyal medyada yayılan fotoğraf karesi büyük tepki çekerken, birçok kullanıcı çocuğun neden bu halde olduğunu ve yetkililerin bu durumu fark etmemeleri üzerinde eleştirilerde bulundu.

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

BÜTÜN AĞIR TOPLAR ORADAYDI AMA...

Açılış törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu, Karkamış Kaymakamı Mustafa Babacan ve Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel katıldı.

Kaynak: Haberler.com / Dini
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıAdam Bey:

Şükür etsinler diyenler vardı AKPKK yanlarında… Halkımız kaderine terk edildiğinin simgesi!

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Haber YorumlarıMehmet Çelik:

Kameralara poz vermekten çocukları gözleri göremez.Rezil bir dönemden geçiyoruz malesef

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Haber YorumlarıMÜCAHİD:

şimdi camiyle olayı ilişkilendirip bahane ederek, islama dine tüm maneviyata kin kusacak "grup" gelir yorumlar olayı

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Haber YorumlarıSUNSET null:

çocuklar neden büyüklerin gövde gösterisi yaptığı yerde figüran olur ki!

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Haber YorumlarıMurat Celik:

tiyatro cu CHP

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Haber YorumlarıCemal Koyun:

herkes şak şak derdinde

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Haber YorumlarıAhmet Kemal Niyazoğlu:

Ulan sonra bu büyük başlara ve avamına niye sövüyorsun diyorlar gelde sövme bu ne durumda olduğumuzun net fotoğrafı yazık reiiiissss yazık mahşerde iki eli yakanda mazlumların...

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Haber YorumlarıGökhan Ccc:

ağır toplar yemeyi bilirler paylaşmayı bilmezler

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Haber YorumlarıMustafa Uzun:

Öncelikle böyle şeyleri düşünmek gerek.Demekki kafalarda böyle bir düşünce yok.

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Haber YorumlarıA. Erol:

gebersinler. beton bina cami değildir... cami = israf gürültü

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