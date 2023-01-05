Camdaki Kız ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, hangi gün? Camdaki Kız yeni bölümleri hangi gün? Dizinin günü mü değişti, Perşembe günü mü?

Ekranların beğeniyle takip edilen dizisi Camdaki Kız 5 Ocak yayın akışında görünmedi. Bunun akabinde izleyiciler, Camdaki Kız ne zaman? Bu hafta Camdaki Kız dizisi yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, hangi gün? 5 Ocak Kanal D yayın akışı nedir? araştırması yaptı. Peki, Camdaki Kız dizisi ne zaman? Camdaki Kız dizisi saat kaçta başlıyor? Camdaki Kız geç mi başlayacak? İşte detaylar...

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Kanal D'nin beğenilen dizisi Camdaki Kız normalde Perşembe günleri yayınlanıyordu. Fakat yılbaşı haftası arası nedeniyle bugün ekranlara gelmedi. Vatandaşlar, Camdaki Kız ne zaman? Bu hafta Camdaki Kız dizisi yok mu? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi gün? merak etti. Ayrıntılar sizlerle...

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Camdaki Kız her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

NOT = (5 Ocak Perşembe 2023) Bu hafta yılbaşı haftası nedeniyle Camdaki Kız yeni bölümü olmayacak, dizi ara verdi.

CAMDAKİ KIZ HANGİ GÜN? YENİ BÖLÜMLERİ HANGİ GÜN?

Camdaki Kız dizinin yeni bölümleri Perşembe günleri ekranlara geliyor. Dizi bu hafta yılbaşı tatili nedeniyle yayınlanmayacak.

CAMDAKİ KIZ KONUSU NEDİR?

Camdaki Kız, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanmaktadır. Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği dizi, Kanal D'de yer alacak. Dizi, kitapta da olduğu gibi gerçek bir aşk hikâyesini ekranlara taşıyacak ve milyonları bu romantik hikayeyle büyüleyecek! Camda Kız dizisinin başrolünü ise kitaptaki ana karakter olan Nalan karakterinde Burcu Biricik üstleniyor.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Nalan İpekoğlu Koroğlu (Burcu Biricik): Feride ile Adil'in gerçekte torunu olmasına rağmen onları annesi ile babası olarak bilmektedir. Sedat ile evlidir.

Hayri Ersoy (Cihangir Ceyhan): Koroğlu Holding'te housekeeping olarak çalışmaktadır. Rafet'in yeni şoförüdür. Nalan'a aşıktır.

Sedat Koroğlu (Feyyaz Şerifoğlu): Rafet ile Gülcihan'ın en küçük çocuğudur, Selen ile Muzo'nun kardeşi, Nalan'ın eşidir.