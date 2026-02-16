Haberler

İstasyonda yakıt alırken polisi gördü, kaçarken direğe çarptı

İstasyonda yakıt alırken polisi gördü, kaçarken direğe çarptı Haber Videosunu İzle
İstasyonda yakıt alırken polisi gördü, kaçarken direğe çarptı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çalıntı araçla yakıt aldığı esnada polisi gören sürücü, kaçarken yakıt pompa tabancasını kopardı. Kovalamaca esnasında aydınlatma direğine çarpan sürücü ve yanındaki kişi kaçtı.

  • Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kamyonet sürücüsü, akaryakıt istasyonunda yakıt alırken polisi görünce kaçtı ve yakıt pompa tabancasını koparttı.
  • Kamyonet sürücüsü, polis kovalamacası sırasında yaklaşık 1,5 kilometre sonra Aydınlatma direğine çarptı ve sürücü ile yanındaki kişi yaya olarak kaçtı.
  • Kamyonetin İstanbul'dan çalıntı olduğu, plakasının sahte olduğu ve şüphelilerin çalıntı araçla hırsızlık olaylarına karıştıkları öne sürüldü.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece saatlerinde Salih Omurtak Caddesi üzerinde seyreden bir kamyonet, yakıt almak için bir akaryakıt istasyonuna girdi.

POLİSİ GÖRÜNCE GAZA BASTI

Şahsın davranışlarından şüphelenen pompa görevlisi, istasyona gelen polise haber verdi. Yakalanacağını anlayan kamyonet sürücüsü, gaza basarak yakıt pompa tabancasını koparıp kaçtı. Polis ekibi de kamyonetin peşine düştü.

Çalıntı araçla yakıt alırken polisi gördü, kaçarken direğe çarptı

KAÇARKEN DİREĞE ÇARPTI

Kovalamaca yaklaşık 1,5 kilometre sonra Kemalettin Mahallesi Boyacılar Sokak'ta son buldu. Aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü ve yanında bulunan 1 kişi yaya olarak kaçtı.

Çalıntı araçla yakıt alırken polisi gördü, kaçarken direğe çarptı

ARAÇ ÇALINTI ÇIKTI

Plakası sahte olduğu ortaya çıkan kamyonetin İstanbul'dan çalındığı ve jandarma tarafından birkaç gündür arandığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerin çalıntı kamyonetle hırsızlık olaylarına karıştıkları öne sürüldü. Şüphelilerin yakalanması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Çalıntı araçla yakıt alırken polisi gördü, kaçarken direğe çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
Voleybol oynaya oynaya tüm dünyayı geziyor! İşte Yeliz Başa'nın transfer olduğu 13. ülke

Voleybol oynaya oynaya tüm dünyayı geziyor! İşte imza attığı 13. ülke
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı

Bakan Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde kazanacağı dev rakam

Galatasaray, Juventus'u elerse dünyaları kazanacak
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı

Ne altın ne gümüş! İşte 2026 için şampiyonluk adayı
İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler

İfadeleri tüyler ürpertti! Genç kızları resmen ölüme terk etmişler
Trump ile Netanyahu'nun gizli savaş planı sızdı: İran'ı ABD değil İsrail vuracak

Trump ile Netanyahu'nun savaş planı sızdı! İran'ı vuran ABD olmayacak