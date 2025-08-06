İslamiyet'in doğuşunu anlatan ve yönetmenliğini Mustafa Akkad'ın üstlendiği Çağrı (The Message) filmi, hem içerdiği tarihsel öğeler hem de oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. İzleyiciler, Çağrı filminin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor. Peki, Çağrı (The Message) filminin konusu ne? Çağrı oyuncuları kim, film ne zaman çekildi? İşte detaylar...

ÇAĞRI FİLMİNİN KONUSU NE?

Çağrı filmi konusu itibarıyla İslam'ın doğuş sürecini ve Hz. Muhammed'in peygamber olarak görevlendirilmesiyle başlayan tebliğ dönemini anlatır. Filmde Mekke döneminde yaşanan sosyal bozulma, putperestlik ve zulüm gibi unsurlar vurgulanırken; Hz. Muhammed'in vahiy almasıyla başlayan İslam tebliği, Müslümanların Medine'ye hicreti ve Mekke'nin fethine kadar olan süreç sinematografik bir dille aktarılır.

Çağrı filmi, İslami hassasiyetleri gözeterek Hz. Muhammed'i hiçbir sahnede doğrudan göstermemekte, onunla ilgili sahneler çoğunlukla gölge ya da bakış açısı tekniğiyle yansıtılmaktadır. Bu yönüyle film, İslam dünyasında büyük takdir toplamış ve dini hassasiyetlere uygun biçimde hazırlanmıştır.

ÇAĞRI OYUNCULARI KİM?

Filmin İngilizce versiyonunda yer alan başlıca oyuncular şunlardır:

Anthony Quinn – Hamza bin Abdülmuttalib

Irene Papas – Hind bint Utbe

Michael Ansara – Ebu Süfyan

Johnny Sekka – Bilal-i Habeşi

Michael Forest – Halid bin Velid

André Morell – Ebu Talib

Garrick Hagon – Ammar bin Yasir

Martin Benson – Ebu Cehil

Arapça versiyonda ise Hamza'yı Abdullah Gaith, Hind'i ise Muna Wassef canlandırmıştır. Her iki versiyonda da oyuncu seçimi, dönemin karakteristik yapısını yansıtan performanslarıyla dikkat çeker.

ÇAĞRI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Çağrı filmi ne zaman çekildi diye merak edenler için film, yapım süreci 1974'te başlatılarak 1976'da tamamlanmış, İngilizce versiyonu ise 1977'de yayımlanmıştır. Bu epik yapım, İslam tarihini sinema diliyle anlatan ilk büyük prodüksiyonlardan biridir.