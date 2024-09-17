Çağrı cihazı nedir, neden patlar? Pager çağrı cihazı nedir?

İsrail, Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızarak patlattı. Yüzlerce kişinin yaralandığı korkunç saldırıyı Lübnan televizyonları 'Benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı' şeklinde duyurdu. Korkunç patlama anı güvenlik kamera görüntülerine anbean yansıdı. Çağrı cihazı nedir, neden patlar?

"BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ DÜŞMANCA BİR GÜVENLİK OLAYI"

İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu yüzlerce kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı. NNA'da yer alan haberde, " Beyrut'un güney banliyöleri ile Lübnan'ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. İsrail tarafından yüksek teknoloji kullanılarak pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." ifadeleri kullanıldı.

SAHİPLERİ ELİNE ALDIĞI AN İNFİLAK ETTİ

Lübnan'da bazı çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde, çağrı cihazlarının sinyal vermesiyle sahipleri tarafından ellerine alındığı ve bu esnada infilak ettiği fark ediliyor. Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.

ÇAĞRI CİHAZLARINI KULLANMAYIN ÇAĞRISI

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, "Ülkenin farklı bölgelerinde çağrı cihazlarının patlaması sonucu yüzlerce kişi yaralandı." dedi. Lübnan Sağlık Bakanlığı, acil servislere gelen yüksek sayıda yaralılarla ilgilenmek için tüm sağlık çalışanlarına görev yaptıkları sağlık merkezine gitmeleri talimatı verdi. Lübnanlılardan kan bağışı yapmalarını talep eden Sağlık Bakanlığı, yollarda ambulanslara öncelik verilmesi çağrısı yaptı. Sağlık Bakanlığı, personelinden ve vatandaşlardan çağrı cihazları kullanmamasını istedi.

ASKERLER CADDEDE KONUŞLANDI

Başkent Beyrut sokaklarında onlarca ambulansın hareketliliği gözlemlenirken Lübnan askerleri de kentteki kaos ve trafikteki yoğunluğu ortadan kaldırmak için caddelerde konuşlandı.8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2800 YARALI VARLübnan Sağlık Bakanlığı, "Çağrı cihazlarının patlaması sonucu ülke genelinde 8 kişi hayatını kaybetti, 2800 kişi yaralandı" açıklamasında bulundu.

ÇAĞRI CİHAZI NEDİR, NE İŞE YARAR?

Çağrı cihazı veya pager, alfanümerik veya sesli mesajları alan ve görüntüleyen kablosuz bir telekomünikasyon cihazıdır. Mesajlar, çağrı ağı aracılığıyla kendisine gönderilir. Çağrı cihazına posta göndermek için operatörün telefonunu çevirmek, abonenin numarasını veya adını vermek ve mesajı dikte etmek gerekir.

İlk telefon çağrı sisteminin patenti 1949 yılında Alfred J. Gross tarafından alındı. Dünyada ilk çağrı cihazı Motorola tarafından 1956'da piyasaya çıktı. Çağrı cihazlarını ilk benimseyenler hastane personeli ve yöneticileriydi. Sonra her zaman ulaşılabilir olmak isteyenler çağrı cihazı almaya başladı.

İSRAİL'İN ÇAĞRI CİHAZI SALDIRISI HAKKINDA

İsrail'in Lübnan'daki taşınabilir çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızması sonucu çok sayıda Lübnanlı yaralandı.

NNA'dan yapılan açıklamada, "Beyrut'un güney banliyöleri ile Lübnan'ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. Yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager sistemleri patlatıldı ve çok sayıda yaralı olduğu, yaralıların hastanelere nakledildiği bildirildi." ifadeleri kullanıldı.

Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.