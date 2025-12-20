Haberler

Çağlayan Adliyesi'nde gergin anlar! Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı

Çağlayan Adliyesi'nde gergin anlar! Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı Haber Videosunu İzle
Çağlayan Adliyesi'nde gergin anlar! Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Taksiciler Odası'nın "korsan taşımacılık ve haksız rekabet" suçlamasıyla Martı TAG'a yönelik şikayeti üzerine başlayan davanın 6. duruşmasının ardından Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında gerginlik çıktı. Polisin müdahale ettiği gerginlik zaman zaman arbedeye dönüştü.

  • İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi, Martı TAG hakkındaki davayı 24 Haziran 2026'ya erteledi.
  • Çağlayan Adliyesi önünde taksiciler ile Martı TAG sürücüleri arasında arbede çıktı.
  • Polis, adliye çevresindeki yolu kapatan taksicilere biber gazıyla müdahale etti.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile İzmir ve Antalya'daki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odaları'nın yanı sıra İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi ve Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi, 2023 yılında Martı TAG hakkında "korsan taşımacılık" ve "haksız rekabet" iddialarıyla hukuki süreç başlatmıştı.

DAVA ERTELENDİ

Yaklaşık iki yıldır süren davanın altıncı duruşması bugün İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkeme s i'nde yapıldı. Mahkeme heyeti, uyuşmazlığın sağlıklı biçimde değerlendirilebilmesi için zorunlu olan bilirkişi raporunun henüz tamamlanmadığını vurgulayarak, mevcut durumda hüküm kurulamayacağına karar verdi. Bu nedenle dosya için ek bilirkişi raporu alınmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı 24 Haziran 2026'ya erteledi.

ADLİYE ÖNÜNDE GERGİNLİK

Davanın ertelenmesinin ardından Çağlayan Adliyesi önünde bekleyen taksiciler ile Martı TAG sürücüleri arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik zaman zaman arbedeye dönerken polis ekipleri, adliye çevresindeki yolu kapatan taksicilere biber gazıyla müdahale etti.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
İfadeye çağrılan Sadettin Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri

İfadeye çağrılan Saran İstanbul'a geldi! İşte ilk sözleri
Sadettin Saran sonrası uyuşturucu operasyonunda yeni iddia: Büyük ve önemli bir isim daha var

Sadettin Saran sonrasını işaret etti: Büyük bir isim daha var
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıGüven1453:

Martı yağ pişmanlıktir.bir keresinde beni yanlış yerde bıraktılar.musteri hizmetlerini aradım hiçbir şey yapmadılar oyuzden parami da vermediler.marti TAG BİNMEYECEM çevremdekilerede tavsiye etmem

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Haklıyken haksız duruma düşmek böyle bir şey ..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TRT canlı yayınında bir kadın 'Yeter' diye bağırıp ceketini yırttı

TRT canlı yayınında olay! "Yeter" diye bağırıp ceketini yırttı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Twitter'de hesap açtı, ilk tvitini attı

Hesap açıp ilk tvitini attı! Söylediği 4 lider arasında Erdoğan da var
'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti var' deyip asgari ücret için rakam verdi

"Erdoğan'ın hassasiyeti var" deyip asgari ücret için rakam verdi
Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte Teslime'nin katili için istenen ceza

Tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı! İşte katil için istenen ceza
Simge ilk defa bu kadar net konuştu: Icardi bana işaret gönderseydi...

İlk defa bu kadar net konuştu: Bana işaret gönderseydi...
TRT canlı yayınında bir kadın 'Yeter' diye bağırıp ceketini yırttı

TRT canlı yayınında olay! "Yeter" diye bağırıp ceketini yırttı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara Twitter'de hesap açtı, ilk tvitini attı

Hesap açıp ilk tvitini attı! Söylediği 4 lider arasında Erdoğan da var
Süreyya Yalçın'ın doğum gününde dikkat çeken an! Eşi dudağından öptü

Doğum gününde dikkat çeken an! Eşi dudağından öptü
İstanbul'a lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak

Lapa lapa kar geliyor! 4 gün aralıksız yağacak, tarih de belli
Avukat Serkan Toper: Siyasi operasyon çekiliyor

Ersoy'un linç edilmesine neden olan yorumu yaptı
Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama, diğer isimlerden çok farklı

Diğer isimlerden çok farklı! İşte Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama
Safiye Soyman'ın güzellik sırrını duyan inanamadı! Yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı

Güzellik sırrını duyan inanamadı! Yüzündeki değişim gözlerden kaçmadı
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
title