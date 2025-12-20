Çağlayan Adliyesi'nde gergin anlar! Martı TAG sürücüleri ve taksiciler arasında arbede çıktı

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile İzmir ve Antalya'daki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odaları'nın yanı sıra İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi ve Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi, 2023 yılında Martı TAG hakkında "korsan taşımacılık" ve "haksız rekabet" iddialarıyla hukuki süreç başlatmıştı.

DAVA ERTELENDİ

Yaklaşık iki yıldır süren davanın altıncı duruşması bugün İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkeme s i'nde yapıldı. Mahkeme heyeti, uyuşmazlığın sağlıklı biçimde değerlendirilebilmesi için zorunlu olan bilirkişi raporunun henüz tamamlanmadığını vurgulayarak, mevcut durumda hüküm kurulamayacağına karar verdi. Bu nedenle dosya için ek bilirkişi raporu alınmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı 24 Haziran 2026'ya erteledi.

ADLİYE ÖNÜNDE GERGİNLİK

Davanın ertelenmesinin ardından Çağlayan Adliyesi önünde bekleyen taksiciler ile Martı TAG sürücüleri arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik zaman zaman arbedeye dönerken polis ekipleri, adliye çevresindeki yolu kapatan taksicilere biber gazıyla müdahale etti.