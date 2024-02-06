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Çağlayan Adliyesi çatışma anı (VİDEO İZLE) | 6 Şubat 2024 Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışmayı kim yaptı?

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Çağlayan Adliyesi çatışma anı VİDEO İZLE! 6 Şubat 2024 tarihinde Çağlayan Adliyesi'nde bir çatışma yaşandı. Olay yerinde çekilen videolar, yaşanan çatışmanın şiddetini gözler önüne seriyor. İlgili makamlar, olayla ilgili detaylı bir açıklama yapmadı. 6 Şubat 2024 Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışmayı kim yaptı?

Çağlayan Adliyesi'ndeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı. 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirildi, 3'ü polis memuru 6 kişi yaralandı. Çağlayan Adliyesi'ndeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının ardından olay yerinde çatışma çıktı. 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirildi, 3'ü polis memuru 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "E.Y. ve P.B adlı hainlerin DHKP/C terör örgütüne üye oldukları tespit edilmiştir" dedi. Çağlayan Adliyesi çatışma anı (VİDEO İZLE) | 6 Şubat 2024 Çağlayan Adliyesi'nde çatışma! İşte görüntüler!

Çağlayan Adliyesi çatışma anı (VİDEO İZLE) | 6 Şubat 2024 Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışmayı kim yaptı?

Çağlayan Adliyesi çatışma anı (VİDEO İZLE) | 6 Şubat 2024 Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışmayı kim yaptı?

Çağlayan Adliyesi çatışma anı (VİDEO İZLE) | 6 Şubat 2024 Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışmayı kim yaptı?

Çağlayan Adliyesi çatışma anı (VİDEO İZLE) | 6 Şubat 2024 Çağlayan Adliyesi'nde silahlı çatışmayı kim yaptı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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