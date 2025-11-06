Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora ayrıldı mı? Çağatay Ulusoy ile Aslıhan Malbora'nın ayrılık iddiaları doğru mu?

Son dönemde magazin gündeminde sıkça konuşulan Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora'nın ilişkisi, sosyal medyanın en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Çiftin birlikteliği ve olası ayrılık söylentileri, takipçileri tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Çağatay Ulusoy, 23 Eylül 1990 doğumlu Türk oyuncu ve modeldir. İstanbul'da dünyaya gelen Ulusoy, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi mezunudur. 2010 yılında Best Model of Turkey yarışmasını kazanarak dikkatleri üzerine çekmiş, ardından modellik ve oyunculuk kariyerine adım atmıştır. "Adını Feriha Koydum", "Medcezir" ve "Hakan: Muhafız" gibi yapımlarda başrol oynayarak Türkiye'de ve uluslararası platformlarda geniş bir hayran kitlesi kazanmıştır. Oyunculuk kariyerinde drama ve aksiyon türlerinde başarılı performanslar sergilemiştir.

ASLIHAN MALBORA KİMDİR?

Aslıhan Malbora, 11 Haziran 1995 doğumlu Türk oyuncudur. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Malbora, özellikle televizyon dizilerindeki performanslarıyla tanınmaktadır. "Aşk 101" ve "Elimi Bırakma" gibi yapımlarda rol alarak genç kuşak izleyiciler arasında popülerlik kazanmıştır. Oyunculuk kariyerinde doğal oyunculuk tarzı ve ekran karizmasıyla öne çıkar.

ÇAĞATAY ULUSOY İLE ASLIHAN MALBORA SEVGİLİ Mİ?

Magazin dünyasının gözde çifti Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora, resmi olarak sevgililer. İkili, sosyal medyada paylaştıkları samimi anlarla ve kırmızı halı etkinliklerinde yan yana görüntülenmeleriyle ilişkilerini doğruluyor. Hayranları, aşk dolu paylaşımlarını yakından takip ediyor ve çift, magazin gündeminin sıkça konuşulan isimleri arasında.

ÇAĞATAY ULUSOY İLE ASLIHAN MALBORA AYRILDI MI?

İlişkilerine dair son gelişmeler, çiftin sosyal medya paylaşımları ve magazin haberleriyle takip ediliyor. Zaman zaman ayrılık iddiaları gündeme gelse de, çiftin özel hayatıyla ilgili net ve resmi açıklama yapılmadıkça kesin bir ayrılık durumu doğrulanmamıştır.