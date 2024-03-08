Çağatay Güç kimdir? CHP İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı Çağatay Güç kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İzmir Aliağa Belediye Başkan adayı ise Çağatay Güç oldu. Çağatay Güç kimdir? Çağatay Güç nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ÇAĞATAY GÜÇ KİMDİR?

09.08.1986 yılında her ikisi de Trabzonlu öğretmen olan anne Pervin Güç ve baba Sedat Güç'ün en büyük çocukları olarak Ankara'da dünyaya geldi. Çağdaş Suha Güç adında erkek kardeşi var. 7 yaşıma kadar Diyarbakır Çermik ilçesinde bulundu, 1992 yılında Aliağa'ya yerleşti. İlkokulu ve ortaokulu annesinin öğretmenlik yaptığı Şakran İlköğretim, Atatürk İlköğretim ve Cumhuriyet İlköğretim okullarında, lise eğitimini de Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Mustafa Kemal Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite yıllarında, öğrenci gençlik meclisi fakülte temsilciliği, Toplum Gönüllüleri Vakfı üyeliği yaptı. Aynı zamanda bölgedeki köy okullarına yardım faaliyetleri yürütülmesini sağladı. Atatürkçü Düşünce Derneği'nde de aktif olarak görev aldı. Mühendislik eğitiminin ardından Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'nda 6 aylık vatani görevini tamamladı.