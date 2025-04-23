Büyük İstanbul depremi kaç şiddetinde olacak? Büyük İstanbul depremi geçti mi?

Yaşanan sarsıntı, akıllara "Büyük İstanbul depremi kaç şiddetinde olacak?" sorusunu da getirdi. Marmara Denizi açıklarında gerçekleşen bu deprem, uzmanlara göre henüz beklenen büyük deprem değil. Peki İstanbul'u bekleyen asıl tehlike ne büyüklükte olacak?

BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ KAÇ ŞİDDETİNDE OLACAK?

Deprem uzmanlarının ortak görüşü, 6,2 büyüklüğündeki İstanbul depreminin, beklenen Büyük İstanbul depremi olmadığı yönünde. Prof. Dr. Naci Görür, bu depremin Marmara'da biriken gerilimi azaltmak yerine artırmış olabileceğine dikkat çekiyor. Bu da daha büyük bir depremin hâlâ mümkün olduğu anlamına geliyor.

EN AZ 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK

Uzmanlar, Büyük İstanbul depreminin büyüklüğünün 7,0 ila 7,6 arasında olabileceğini belirtiyor. Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. Naci Görür gibi isimler, Marmara Fayı üzerindeki gerilimin, bu büyüklükte bir depreme işaret ettiğini ifade ediyor. ABD'li jeofizikçi Tom Parsons da benzer şekilde Marmara Denizi'nde en az 7 büyüklüğünde bir deprem beklediklerini açıkladı.