Büyük İstanbul depremi kaç şiddetinde olacak? Büyük İstanbul depremi geçti mi?
23 Nisan 2025 tarihinde İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, "Büyük İstanbul depremi gerçekleşti mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Vatandaşlar, bu sarsıntının beklenen büyük deprem olup olmadığını merak ediyor. Uzmanlar ise bu soruya net ve bilimsel verilerle yanıt veriyor.
Yaşanan sarsıntı, akıllara "Büyük İstanbul depremi kaç şiddetinde olacak?" sorusunu da getirdi. Marmara Denizi açıklarında gerçekleşen bu deprem, uzmanlara göre henüz beklenen büyük deprem değil. Peki İstanbul'u bekleyen asıl tehlike ne büyüklükte olacak?