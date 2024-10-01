Büşra Pekin eski yeni hali! Çok değişti

Büşra Pekin eski yeni hali! Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan hatırladığımız Büşra Pekin'in eski hali artık bambaşka birine dönüştü. Büşra Pekin yeni hali ekranlarda yer alırken, Büşra Pekin eski yeni hali karşılaştırması merak edildi. Büşra Pekin estetiksiz hali gündem oldu. İşte Büşra Pekin'in iddialara göre estetik yaptırdığı yönünde haberler çıkmıştı. İşte Büşra Pekin son hali...

BÜŞRA PEKİN ESKİ YENİ HALİ

Estetik iddialarını her seferinde reddeden oyuncu Büşra Pekin, yüzüne yaptırdığı son işlemle bambaşka biri oldu. Eski halinden eser kalmayan ünlü oyuncu daha önce yüz bandı kullandığını belirtmişti.

BÜŞRA PEKİN ESTETİK Mİ YAPTIRDI?

Diyet ve sporla 15 kilo veren Büşra Pekin daha önce yaptığı açıklamada "Estetiğim yok, yüz bandı kullanıyorum" demişti. Pekin son paylaşımı ile dikkatleri bir kez daha üzerine çekmeyi başardı.

"Havuçlu anne" olarak tanıdığımız Büşra Pekin'in yanaklarına yaptırdığı işlem bazı takipçilerinin gözünden kaçmadı. Yanakları oldukça incelen ünlü oyuncunun "Hollywood yanağı" yaptırdığı söyleniyor. Kimisi ünlü oyuncunun değişimini eleştirirken, birçok takipçisi bu değişimden oldukça memnun.

BÜŞRA PEKİN ESKİ HALİ

BÜŞRA PEKİN YENİ HALİ