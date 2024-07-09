BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 10 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 10 Temmuz su kesintisi saatleri!

9 TEMMUZ BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Planlanan Başlangıç Tarihi: 10/07/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 10/07/2024 18:00

Aciklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Osmangazi Ilces iC4 K Alt Bölgesinde bulunan Ahmetbeyköy Mahallesi ve civarinda 10.07.2024 tarihinde saat 09.00 - 18.00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

KesimTarihi: 10/07/2024 09:00

---

Planlanan Başlangıç Tarihi: 09/07/2024 15:10

Planlanan Bitiş Tarihi: 09/07/2024 18:00

Aciklama: Osmangazi İlçesi CD-D11 Altınova Mahallesi 2.Yaylı Sokak ve civarı arıza nedeniyle 09.07.2024 tarihinde 15:10 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 09/07/2024 15:10