BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 5 Temmuz günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Temmuz su kesintisi saatleri!

4 TEMMUZ BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Planlanan Başlangıç Tarihi: 04/07/2024 10:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 04/07/2024 18:00

Aciklama: Osmangazi İlçesi Çeltikköy Mahallesi Sevim sokak ve civarı arıza nedeniyle 04.07.2024 tarihinde 10:30 ile 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

KesimTarihi: 04/07/2024 10:30

---

Planlanan Başlangıç Tarihi: 03/07/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 03/07/2024 18:00

Aciklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Nilüfer İlçesi C2 / B-24 Alt Bölgesinde bulunan Gümüştepe Mahallesi ve civarında 03.07.2024 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

KesimTarihi: 03/07/2024 09:00