BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Haziran 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 5 Haziran günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 5 Haziran su kesintisi saatleri...

4 HAZİRAN BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yıldırım İlçesi C4-D Alt bölgesinde bulunan Samanlı Mahallesi Adak Sokak ve civarı arıza nedeniyle 04.06.2024 tarihinde 13:00 işe 16:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 04/06/2024 13:00 ~ 04/06/2024 16:00

Kesim Zamanı:04/06/2024 13:00

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Osmangazi İlçesi C4_D15 alt bölgesinde bulunan Küçükbalıklı Mahallesi Köprübaşı Caddesi ve civarı arıza nedeniyle 04.06.2024 tarihinde 14:30 ile 16:30 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 04/06/2024 14:30 ~ 04/06/2024 16:30

Kesim Zamanı:04/06/2024 14:30