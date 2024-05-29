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BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29-30 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi!

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BUSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 30 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 30 Mayıs Bursa su kesintisi saatleri!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 30 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 30 Mayıs su kesintisi saatleri...

29 MAYIS BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BUSKI GENEL MÜDÜRLÜGÜMÜZ IÇMESUYU DAIRESI BASKANLIGI TARAFINDAN YAPILACAK ÇALISMALAR KAPSAMINDA MUDANYA ILÇESI MÜRSEL MAHALLESI VE CIVARINDA, 29.05.2024 TARIHINDE 09.00 - 18.00 SAATLERI ARASINDA SU KESINTISI YAPILACAKTIR. TEDBIRLI OLUNMASI RICA OLUNUR.

Plan.Tar: 29/05/2024 09:00 ~ 29/05/2024 18:00

Kesim Zamanı:29/05/2024 09:00

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Yıldırım İlçesi C4-D Alt bölgesinde bulunan Samanlı Mahallesi 3. Bilgili Sokak ve civarı arıza nedeniyle 29.05.2024 tarihinde 10:00 işe 12:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Plan.Tar: 29/05/2024 11:00 ~ 29/05/2024 12:00

Kesim Zamanı:29/05/2024 10:00

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