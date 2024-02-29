BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 29 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 29 Şubat Perşembe günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 29 Şubat Perşembe su kesintisi saatleri!

29 ŞUBAT BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yıldırım İlçesi Eğitim Mahallesi 2. Papatya Sokak (Değirmenlikızık Bir Kısmı) ve civarında arıza nedeniyle 29/02/2024 tarihinde 12:30 ile 17:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmaların erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan önce verilecektir.

Plan.Tar: 29/02/2024 12:30 ~ 29/02/2024 17:30

Kesim Zamanı:29/02/2024 12:30

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BUSKI Genel Müdürlügümüz Icmesuyu Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda Gürsu Ilcesi Istiklal Mahallesi ve civarinda 28.02.2024 tarihinde 09.00 - 18.00 saatleri arasinda su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.

Plan.Tar: 28/02/2024 09:00 ~ 28/02/2024 18:00

Kesim Zamanı:28/02/2024 09:00