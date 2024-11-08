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BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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BUSKİ Osmangazi, Yıldırım, Gemlik su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 9 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Kasım Bursa su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 9 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Kasım su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

EŞREF DİNÇER

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/10/2024 09:00
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 30/11/2024 16:00
  • Aciklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi, Ova Caddesi ve civarında 30.10.2024 - 30.11.2024 tarihleri arasında 09:00 - 16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.
  • Kesim Tarihi: 30/10/2024 09:00

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

MİMARSİNAN

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/11/2024 15:00
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 08/11/2024 17:00
  • Aciklama: Yıldırım İlçesi C3_D17 Alt bölgesinde bulunan Mimarsinan Mahallesi 5. Kayın Sokak ve Civarı Arıza Nedeniyle 08.11.2024 tarihinde 15:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
  • Kesim Tarihi: 08/11/2024 15:00

EĞİTİM

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/11/2024 16:30
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 08/11/2024 17:30
  • Aciklama: Yıldırım İlçesi C3_D12 alt bölgesinde bulunan 152 Evler Mahallesi Dumlupınar Sokak ve civarı arıza nedeniyle 08.11.2024 tarihinde 16:30 ile 17:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.
  • Kesim Tarihi: 08/11/2024 16:30

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

ALEMDAR

  • Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/11/2024 12:00
  • Planlanan Bitiş Tarihi: 08/11/2024 15:00
  • Aciklama: Osmangazi İlçesi C4_D05 Alt bölgesinde bulunan Alemdar Mahallesi Anadolu Sokak ve civarı arıza nedeniyle 08.11.2024 tarihinde 12:00 ile 15:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır .Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.
  • Kesim Tarihi: 08/11/2024 12:00
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Kendi Yolumda filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kendi Yolumda filmi ne zaman, nerede çekildi? BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! 8 Kasım Show TV Kızılcık Şerbeti 75. bölüm, yeni bölümde neler oldu SON BÖLÜM izle? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Günün maçları nereden izlenir? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle 82. bölüm SON BÖLÜM izle 8 Kasım Cuma! 9 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Balık, Terazi, Kova burcu yorumu! 9 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Arka Sokaklar CANLI izle! 8 Kasım Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Narin'in köyündeki imamı neden açığa alındı? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 9 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Side Antik Kenti nerede, ne zaman yapıldı? Side Antik Kenti giriş ücretleri ne kadar, gece açık mı? 7 yaşındaki Berresu'ya ne oldu? Ankara'da 1. sınıf öğrencisi neden öldü?
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