BUSKİ Bursa su kesintisi! 9-10 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Gemlik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 9 Kasım günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Kasım su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GEMLİK SU KESİNTİSİ

EŞREF DİNÇER

Planlanan Başlangıç Tarihi: 30/10/2024 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 30/11/2024 16:00

Aciklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi, Ova Caddesi ve civarında 30.10.2024 - 30.11.2024 tarihleri arasında 09:00 - 16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Kesim Tarihi: 30/10/2024 09:00

YILDIRIM SU KESİNTİSİ

MİMARSİNAN

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/11/2024 15:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/11/2024 17:00

Aciklama: Yıldırım İlçesi C3_D17 Alt bölgesinde bulunan Mimarsinan Mahallesi 5. Kayın Sokak ve Civarı Arıza Nedeniyle 08.11.2024 tarihinde 15:00 ile 17:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Çalışmanın erken tamamlanması durumunda sular bildirilen zamandan daha önce verilebileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve musluklarını kontrollü kullanmaları gerekmektedir.

Kesim Tarihi: 08/11/2024 15:00

EĞİTİM

Planlanan Başlangıç Tarihi: 08/11/2024 16:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 08/11/2024 17:30

Aciklama: Yıldırım İlçesi C3_D12 alt bölgesinde bulunan 152 Evler Mahallesi Dumlupınar Sokak ve civarı arıza nedeniyle 08.11.2024 tarihinde 16:30 ile 17:30 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Kesim Tarihi: 08/11/2024 16:30

OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ

ALEMDAR