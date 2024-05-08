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Buse Varol kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Buse Varol kaç yaşında, nereli? Buse Varol biyografisi!

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Aramızda Kalmasın programının konuğu Buse Varol oldu. Canlı yayına konuk olan oyuncu Buse Varol kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Aramızda Kalmasın konuğu Buse Varol kimdir? Buse Varol kaç yaşında, nereli?

Buse Varol, Aramızda Kalmasın programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan oyuncu Buse Varol kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Aramızda Kalmasın konuğu Buse Varol kimdir? Buse Varol kaç yaşında, nereli? Buse Varol biyografisi! Aramızda Kalmasın konuğu Buse Varol kimdir? Buse Varol kaç yaşında, nereli? Buse Varol biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 25 Mart 1990'da Manisa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümü'nde tamamlayan Varol, 2012'de Miss Turkey Güzellik Yarışması'nda yer aldı. Yarışmadan sonra bir süre modellik yapan Buse Varol, oyunculuk teklifleri almaya başladı. "Tozlu Yollar" dizisiyle ilk dizi deneyimini yaşayan Varol, "Sevda Kuşun Kanadında", "Arka Sokaklar", "Şehrin Melekleri" ve "Kış Güneşi", "Rüya" gibi pek çok dizide yer aldı.

Buse Varol, geçtiğimiz yaz aylarında "Çok Tatlı" programının sunuculuğunu üstlendi. Ancak proje uzun süreli olmadı.

Buse Varol, "Payitaht: Abdülhamid" dizisinde "Mislimelek Sultan" karakterine hayat veriyor.

2017 yılında "Dostlar Mahallesi" adlı dizide rol almaya başlayan Buse Varol, aynı dizide çalışan rol arkadaşı Alişan ile Mayıs 2018'de hayatını birleştirdi. Varol, yakında bir evlat sahibi olacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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