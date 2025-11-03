Galatasaray ve milli takımın efsane teknik direktörü Fatih Terim'in kızı Buse Terim, Mart 2024'te 10 yıllık eşi Volkan Bahçekapılı ile yollarını ayırmasının ardından özel hayatında sessiz bir dönem geçirmişti. Ancak yaklaşık bir buçuk yıl sonra, Buse Terim'in kalbini yeni bir aşk ile yeniden açtığı ortaya çıktı. Peki, Buse Terim'in sevgilisi kim? Cenk Eyüboğlu kimdir? Detaylar haberimizde...

BUSE TERİM'İN SEVGİLİSİ KİM?

Boşanmanın ardından özel hayatını yeniden şekillendiren Terim, yaklaşık bir buçuk yıl sonra kalbini yeni bir aşka kaptırdı.

Sabah yazarı Bülent Cankurt tarafından duyurulan gelişmeye göre, Buse Terim'in yeni hayatı artık bir aşkla taçlanmış durumda. Dijital içerik üreticisi kimliğiyle tanınan Terim, iş ve sosyete dünyasından dikkat çeken bir isimle ilişki yaşamaya başladı.

CENK EYÜBOĞLU KİMDİR?

Buse Terim'in kalbini çalan isim Cenk Eyüboğlu. Türkiye'nin köklü özel okullarından birinin yönetim kurulu başkanı olarak bilinen Eyüboğlu, iş dünyasında saygın bir isim.

Cenk Eyüboğlu, 2019 yılında Dinçkök Ailesi'nin kızı Alize Dinçkök ile 12 yıllık evliliğini sonlandırmıştı. O zamandan bu yana özel hayatını medyadan uzak tutan Eyüboğlu, bugüne kadar adını hiçbir aşk dedikodusuna karıştırmamıştı. Ancak altı yılın ardından Buse Terim ile hayatını birleştirme kararı alması, sosyal çevrede ve magazin gündeminde büyük yankı uyandırdı.