Bursluluk sınavı ne zaman? 2024 İOKBS bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Bursluluk sınavı başvuru kılavuzunda belirtilen tarih ve saatlerde duyuruldu. 2024 İOKBS için başvurular 13 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Sınav tarihini ve saatini öğrenmek için sınava katılacak adaylar sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman? 2024 İOKBS bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

İOKBS NE ZAMAN?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı bursluluk sınavı 21 Nisan günü saat 10:00'da uygulanacak.

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 İOKBS sınavının sonuçları ise 17 Mayıs tarihinde adaylara açılacak.

BURSLULUK SINAVI SORGULAMA EKRANI