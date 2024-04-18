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Bursluluk sınavı ne zaman? 2024 İOKBS bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

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2024 yılında gerçekleştirilecek olan İOKBS bursluluk sınavının tarihi merak ediliyor. Sınav sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda bilgi arayan öğrenciler ve veliler için bekleyiş sürüyor. Bursluluk sınavı ne zaman? 2024 İOKBS bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

Bursluluk sınavı başvuru kılavuzunda belirtilen tarih ve saatlerde duyuruldu. 2024 İOKBS için başvurular 13 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Sınav tarihini ve saatini öğrenmek için sınava katılacak adaylar sabırsızlıkla bekliyor. Peki, Bursluluk sınavı ne zaman? 2024 İOKBS bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

İOKBS NE ZAMAN?

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerinin katılacağı bursluluk sınavı 21 Nisan günü saat 10:00'da uygulanacak.

Bursluluk sınavı ne zaman? 2024 İOKBS bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 İOKBS sınavının sonuçları ise 17 Mayıs tarihinde adaylara açılacak.

Bursluluk sınavı ne zaman? 2024 İOKBS bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

BURSLULUK SINAVI SORGULAMA EKRANI

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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