Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde devam eden orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor. Vatandaşlar, Bursa orman yangınlarının neden çıktığını merak ediyor. Peki, Bursa yangınını kim çıkardı? Bursa yangını FETÖ bağlantılı mı?

BURSA YANGININI KİM ÇIKARDI?

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerinde devam eden orman yangınıyla ilgili gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

BURSA YANGINI FETÖ BAĞLANTILI MI?

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatıldığı belirtilerek, "Soruşturma çerçevesinde geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan gözaltına alınan U.A'nın 2021'de astsubaylıktan ihraç edildiği ve daha önce de bir süre akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenildi. Zanlı U.A'nın Harmancık ilçesindeki bir akaryakıt istasyonundaki anları güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, beyaz bir pikapla istasyona gelen şüphelinin elinde bulunan bidonlardaki suları saksılara boşalttığı, daha sonra benzin pompalarının olduğu alana yöneldiği ve istasyondan çıktığı anlar yer aldı.