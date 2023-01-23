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Bursa TOKİ kura çekilişi ne zaman? 23 Ocak Bursa TOKİ kura çekimi saat kaçta?

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Bursa TOKİ kura çekilişi ne zaman? 23 Ocak Bursa TOKİ kura çekimi saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Bursa etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman?

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TOKİ kura çekimleri başladı. Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor. Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman? Bursa TOKİ kura çekimi ne zaman? Bursa TOKİ kura çekimi saat kaçta?

BURSA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Bursa kura çekim tarihi 23- 28 Ocak tarihinde gerçekleşecek. TOKİ kura çekimleri Youtube kanalından canlı olarak yapılmaktadır.

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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