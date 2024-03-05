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BURSA SEÇİM ANKETİ 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Bursa Yerel Seçim anket sonuçları!

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31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi Bursa'da yapılan araştırmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. AK Parti mi CHP mi önde olduğu merak ediliyor. Bursa 31 Mart Yerel Seçimleri'nde hangi parti önde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Bursa seçim anketi sonuçları nedir 2024?

Bursa 31 Mart Yerel Seçim anket sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yerel seçimlere sayılı günler kala araştırma şirketleri yaptıkları anketlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Bursa seçim anketi 2024! AK Parti mi CHP mi önde? Bursa Yerel Seçim anket sonuçları! Detaylar haberimizdedir…

BURSA SEÇİM ANKETİ 2024

Yerel seçimlere sayılı günler kala araştırma şirketleri yaptıkları anketlerin sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Özdemir Araştırma Bursa'da, ALF Araştırma ise Kayseri'de seçmene "Bugün bir yerel seçim olsa oyunuzu hangi adaya verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

BURSA YEREL SEÇİM ANKET SONUÇLARI

(CHP) Mustafa Bozbey | %47,5

(AK Parti) Alinur Aktaş | %35,8

(YRP) Sedat Yalçın | %5,8

(Zafer Partisi) Bayram Kazancı | %4,7

(İYİ Parti) Selçuk Türkoğlu | 2,9

(DEM) Kasım Yıldırım | 2,2

Diğer Adaylar | 1,1

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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