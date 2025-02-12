BURSA HAVA DURUMU | 13 Şubat Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Bursa'da hava durumu 13 Şubat için merak ediliyor. Özellikle hafta başında plan yapan vatandaşlar, " Bursa'da hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji verilerine göre Bursa'da 13 Şubat günü hava durumu sabah saatlerinde parçalı bulutlu, öğleden sonra ise yağışlı geçmesi bekleniyor.

BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bursa'da hava sıcaklıkları ve yağış durumu anlık değişiklik gösterebilir. Bu nedenle Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporları, özellikle dışarıda vakit geçirmeyi planlayan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. 13 Şubat Bursa hava durumu nasıl olacak? İşte detaylı tahminler...

BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bursa için önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmini şu şekildedir: