Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
Vekiller, kendilerine tanınan ayrıcalığını kamuoyuna duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili

Vekiller, kıyak uygulamayı duyuran Sabahat Akkiraz'a tepkili
Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

İşte son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri
Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı eşini boğarak öldürdü

Tartıştığı eşini boğarak öldürdü mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı

BURSA HAVA DURUMU | 13 Şubat Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın 13 Şubat ve önümüzdeki 5 gün için hava durumu tahminleri açıklandı. Bursa'da hava durumu bilgileri, vatandaşların planlarını daha iyi yapabilmeleri için büyük önem taşıyor. Peki, 13 Şubat Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Bursa'da hava durumu 13 Şubat için merak ediliyor. Özellikle hafta başında plan yapan vatandaşlar, " Bursa'da hava nasıl olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji verilerine göre Bursa'da 13 Şubat günü hava durumu sabah saatlerinde parçalı bulutlu, öğleden sonra ise yağışlı geçmesi bekleniyor.

BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bursa'da hava sıcaklıkları ve yağış durumu anlık değişiklik gösterebilir. Bu nedenle Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporları, özellikle dışarıda vakit geçirmeyi planlayan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. 13 Şubat Bursa hava durumu nasıl olacak? İşte detaylı tahminler...

BURSA HAVA DURUMU | 13 Şubat Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bursa için önümüzdeki 5 günün hava durumu tahmini şu şekildedir:

BURSA HAVA DURUMU | 13 Şubat Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

BURSA HAVA DURUMU | 13 Şubat Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Bakan Memişoğlu talimat verdi! 81 ilde telefonu kapan ava çıkacak
img

Ev almak isteyenlere kötü haber
img

Görüntü Umre'den! Gencin sesini duyan herkes dönüp baktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evde kemikleri bulunan yaşlı kadının komşuları: Bir koku vardı ama anlayamadık

Evde kemikleri bulunan kadının komşusundan akılalmaz sözler
Hülya Koçyiğit'in ölümden döndüğü an! 2 saat boyunca ambulans bekledi

Yeşilçam yıldızı yığılıp kaldığı yerde 2 saat ambulans bekledi
Bakan Memişoğlu talimat verdi, ekipler 81 ilde 'duman avı'na çıkacak

Bakan Memişoğlu talimat verdi! 81 ilde telefonu kapan ava çıkacak
Fındık Kurdu Berna 25 yaşında! Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı

Sahne aldığı mekanda görenler gözlerine inanamadı
İmamoğlu'nun 7 yıl 4 aya kadar hapsi istenen iddianame kabul edildi

Gözler 11 Nisan'a çevrildi! İmamoğlu'yla ilgili ses getirecek gelişme
Buz gibi havada tüm Türkiye'nin içini ısıtan görüntü

Buz gibi havada tüm Türkiye'nin içini ısıtan görüntü

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.