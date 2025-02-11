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BURSA HAVA DURUMU | 12 Şubat Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

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Bursa'da 12 Şubat 2025 Çarşamba günü soğuk hava ve hafif kar yağışı etkili olacak. Bursa hava durumu tahminleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Bursa'da 12 Şubat Çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte detaylar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına göre, kar yağışı Bursa'nın bazı bölgelerinde etkisini gösterirken öğle saatlerinden sonra azalması bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıkların tekrar düşmesiyle birlikte don ve buzlanma görülebilir. "12 Şubat Bursa'da hava nasıl olacak?" sorusunu merak edenler için soğuk ve yer yer kar yağışlı bir gün olacağı ifade edildi. Peki, 12 Şubat Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

BURSA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 12 Şubat Çarşamba günü Bursa'da hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıkların düşük seyretmesi ve buzlanma riski nedeniyle, özellikle sabah ve akşam saatlerinde sürücülerin ve yayaların dikkatli olması önemlidir.

BURSA HAVA DURUMU | 12 Şubat Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

BURSA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Bursa'da önümüzdeki 5 gün boyunca hava sıcaklıkları kademeli olarak artacak ve kar yağışı yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakacak. İşte Bursa 5 günlük hava durumu tahmini:

12 Şubat Çarşamba: Hafif kar yağışı, en düşük -2°C, en yüksek 3°C

13 Şubat Perşembe: Parçalı bulutlu, en düşük -1°C, en yüksek 5°C

14 Şubat Cuma: Sisli hava etkili, en düşük -1°C, en yüksek 6°C

15 Şubat Cumartesi: Güneşli, en düşük 0°C, en yüksek 8°C

16 Şubat Pazar: Parçalı bulutlu, en düşük 1°C, en yüksek 9°C

BURSA HAVA DURUMU | 12 Şubat Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

BURSA HAVA DURUMU | 12 Şubat Bursa'da hava nasıl olacak? Bursa günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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