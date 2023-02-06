Bursa'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Bursa'da okullar tatil edildi mi? Son dakika Bursa'da okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Bursa'da okullar tatil mi? Merak ediliyor. Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Bursa'da okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Bursa'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Bursa'da okullar tatil edildi mi? Bursa'da okullar yarın tatil mi?

Bursa'da okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Bursa Da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Bursa'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Bursa'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Bursa'da okullar tatil edildi mi? Bursa'da okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

BURSA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Meteorolojik son veriler değerlendirildiğinde, ilimizde 6 Şubat Pazartesi günü yoğun kar yağışı ve havaların soğumasına bağlı buzlanma beklendiğinden 6 Şubat 2023 Pazartesi günü için eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir" dedi.

6 ŞUBAT PAZARTESİ BURSA'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

Bursa Da 6 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edildiği duyuruldu.