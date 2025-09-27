Bursa BUSKİ su kesintisi! 27-28 Eylül Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 27 Eylül günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 27 Eylül su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

MUDANYA – MÜTAREKE SU KESİNTİSİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 26.09.2025 – 23:50

Planlanan Bitiş Tarihi: 27.09.2025 – 23:50

Kesim Tarihi: 26.09.2025 – 23:50

Açıklama:

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, 26.09.2025 saat 23:50 ile 27.09.2025 saat 23:50 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Su Kesintisinden Etkilenecek Bölgeler:

Mudanya ilçesi; Mütareke, Ömerbey, Şükrüçavuş, Yeni, Hasanbey, Halitpaşa, Güzelyalı Eğitim, Güzelyalı Siteler, Güzelyalı Yalı, Bademli, Akköy, Altıntaş, Aydınpınar, Çepni, Çınarlı, Dedeköy, Dereköy, Göynüklü, Hasköy, İpekyayla, Işıklı, Küçükyenice, Kumyaka, Mirzaoba, Mürsel, Ülküköy, Yaylacık, Yörükali mahallelerinin tamamı.

NİLÜFER – AHMET YESEVİ SU KESİNTİSİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 26.09.2025 – 23:50

Planlanan Bitiş Tarihi: 27.09.2025 – 23:50

Kesim Tarihi: 26.09.2025 – 23:50

Açıklama:

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, 26.09.2025 saat 23:50 ile 27.09.2025 saat 23:50 arasında su kesintisi uygulanacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Su Kesintisinden Etkilenecek Bölgeler:

Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi; Sanayi Caddesi – Balat Caddesi – Bey Sokak arasında kalan bölge; Ahmet Yesevi Mahallesi Ahçe Sokak, Piknik Caddesi, Hürriyet Caddesi, Büyük Sokak; Balat Mahallesi Bahar Sokak, Büyük Sokak, Bey Sokak, Billur Sokak, Sanayi Caddesi, Hizmet Sokak, Cezaevi Caddesi, Mavi Caddesi ve Ali Osman Sönmez Bulvarı.

OSMANGAZİ – DEREÇAVUŞKÖY SU KESİNTİSİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 27.09.2025 – 15:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27.09.2025 – 16:00

Kesim Tarihi: 27.09.2025 – 15:00

Açıklama:

Osmangazi ilçesi C4_B20 alt bölgesinde bulunan Dereçavuş Mahallesi Dilek Sokak ve civarında arıza çalışmaları nedeniyle 27.09.2025 tarihinde 15:00 – 16:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.