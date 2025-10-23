Bursa BUSKİ su kesintisi! 23-24 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 23 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 23 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Gemlik - Kurtul Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe, saat 09.00

Planlanan bitiş tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe, saat 13.00

Kesim tarihi: 23 Ekim 2025, saat 09.00

Açıklama: İçme suyu arıza, bakım ve onarım çalışması yapılacaktır.

Karacabey - Karakoca Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 22 Ekim 2025 Çarşamba, saat 17.00

Planlanan bitiş tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe, saat 05.00

Kesim tarihi: 22 Ekim 2025, saat 17.00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından, iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan kuraklık nedeniyle su kaynaklarının azalması ve baraj doluluk oranlarının kritik seviyeye düşmesi sonucu su tasarrufu amacıyla Karacabey ilçesinin Karakoca, Subaşı, İkizce, Orhaniye, Muratlı, Taşpınar ve Hürriyet mahallelerinde 22 Ekim 2025 Çarşamba günü saat 17.00'den, 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 05.00'e kadar planlı su kesintisi uygulanacaktır.

Nilüfer - Demirci Mahallesi

Planlanan başlangıç tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe, saat 15.45

Planlanan bitiş tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe, saat 19.00

Kesim tarihi: 23 Ekim 2025, saat 15.45

Açıklama: Nilüfer ilçesi C4_B52 alt bölgesinde bulunan Demirci Mahallesi Yücel Sokak ve çevresinde arıza çalışması nedeniyle 23 Ekim 2025 tarihinde saat 15.45 ile 19.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.