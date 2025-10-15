Bursa BUSKİ su kesintisi! 15-16 Ekim Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 15 Ekim günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 15 Ekim su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri için Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) internet sitesi yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

NİLÜFER – İHSANİYE

Planlanan başlangıç tarihi: 15 Ekim 2025, saat 14.05

Planlanan bitiş tarihi: 15 Ekim 2025, saat 15.05

Kesim tarihi: 15 Ekim 2025, saat 13.05

Açıklama: Nilüfer ilçesi C3_B48 alt bölgesinde bulunan İhsaniye Mahallesi, Sakarya Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle 15 Ekim 2025 tarihinde 14.05 ile 15.05 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

OSMANGAZİ – KÜÇÜKBALIKLI

Planlanan başlangıç tarihi: 15 Ekim 2025, saat 10.30

Planlanan bitiş tarihi: 15 Ekim 2025, saat 13.00

Kesim tarihi: 15 Ekim 2025, saat 10.30

Açıklama: Osmangazi ilçesi C4_D16 alt bölgesinde bulunan Küçükbalıklı Mahallesi, Kıdemli Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle 15 Ekim 2025 tarihinde 10.30 ile 13.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

YILDIRIM – DEĞİRMENLİKIZIK

Planlanan başlangıç tarihi: 15 Ekim 2025, saat 11.15

Planlanan bitiş tarihi: 15 Ekim 2025, saat 13.15

Kesim tarihi: 15 Ekim 2025, saat 11.15

Açıklama: Yıldırım ilçesi G2_I_Gec alt bölgesinde bulunan Değirmenlikızık Mahallesi, 2. Akyüz Sokak ve civarında arıza çalışması nedeniyle 15 Ekim 2025 tarihinde 11.15 ile 13.15 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.

YILDIRIM – PİREMİR

Planlanan başlangıç tarihi: 15 Ekim 2025, saat 11.00

Planlanan bitiş tarihi: 15 Ekim 2025, saat 16.00

Kesim tarihi: 15 Ekim 2025, saat 11.00

Açıklama: Yıldırım ilçesi G3_C_GEÇ alt bölgesinde bulunan Piremir Mahallesi, Akçağlayan Mahallesi, Teferrüç Mahallesi, Mollaarap Mahallesi ve civarında İletim Hatları Depo-Pompa Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak arıza çalışması nedeniyle 15 Ekim 2025 tarihinde 11.00 ile 16.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır.