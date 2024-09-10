Bursa Bülbülü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bursa Bülbülü filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Bursa Bülbülü filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Bursa Bülbülü konusu, özeti ve Bursa Bülbülü oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Bursa Bülbülü filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Bursa Bülbülü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bursa Bülbülü filmini izleyecek olanların merak ettiği Bursa Bülbülü konusu nedir, Bursa Bülbülü oyuncuları kimler ve Bursa Bülbülü özeti gibi konuları inceliyoruz.
BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?
En büyük hayali bir kaset çıkarmak olan Cengiz, Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Onun hayatı, Taşkın ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Cengiz, Taşkın'ın babası olan, döneminin ünlü bestekarı Şerafettin'in bestesi ile kaset çıkarmanın kendisine büyük şans getireceğine inanır. Bu amaçla da ağabeyinden borç alır. Ancak Cengiz bu süreçte kendisini, Taşkın ve Taşkın'ın kardeşi Arzu ile birlikte birbirinden talihsiz bir dizi olayın içinde bulur.BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Ata Demirer - Cengiz
Cem Gelinoğlu - Taşkın
Özge Özacar - Arzu
Tarık Papuççuoğlu - Şerafettin
Melek Baykal - Zeliha
Celil Nalçakan - Osman
Toygan Avanoğlu - Doktor Fatih
Neslihan Arslan - Bülent Ersoy
Ramiz Mullamusa - Küçük Emrah
Seda Türkmen - Sevda
Bedir Bedir - Cazgir
Bursa Bülbülü filmi Bursa, Bandırma ve Erdek'te çekildi.