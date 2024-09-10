Bursa Bülbülü filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bursa Bülbülü filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Bursa Bülbülü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bursa Bülbülü filmini izleyecek olanların merak ettiği Bursa Bülbülü konusu nedir, Bursa Bülbülü oyuncuları kimler ve Bursa Bülbülü özeti gibi konuları inceliyoruz.

BURSA BÜLBÜLÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

En büyük hayali bir kaset çıkarmak olan Cengiz, Bursa'da bir çay bahçesinde şarkıcılık yapar. Onun hayatı, Taşkın ile tanışmasıyla bambaşka bir hal alır. Cengiz, Taşkın'ın babası olan, döneminin ünlü bestekarı Şerafettin'in bestesi ile kaset çıkarmanın kendisine büyük şans getireceğine inanır. Bu amaçla da ağabeyinden borç alır. Ancak Cengiz bu süreçte kendisini, Taşkın ve Taşkın'ın kardeşi Arzu ile birlikte birbirinden talihsiz bir dizi olayın içinde bulur.

Ata Demirer - Cengiz

Cem Gelinoğlu - Taşkın

Özge Özacar - Arzu

Tarık Papuççuoğlu - Şerafettin

Melek Baykal - Zeliha

Celil Nalçakan - Osman

Toygan Avanoğlu - Doktor Fatih

Neslihan Arslan - Bülent Ersoy

Ramiz Mullamusa - Küçük Emrah

Seda Türkmen - Sevda

Bedir Bedir - Cazgir

Bursa Bülbülü filmi Bursa, Bandırma ve Erdek'te çekildi.