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Burhan Köroğlu kimdir? Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu kaç yaşında, nereli?

Burhan Köroğlu kimdir? Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu kaç yaşında, nereli?
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Burhan Köroğlu, Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görev yapıyor. Burhan Köroğlu hakkında merak edilenler arasında yaşı ve nereli olduğu gibi sorular bulunuyor.

Burhan Köroğlu, Türkiye'nin diplomasi alanındaki önemli isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görev yapan Burhan Köroğlu'nun kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle Suriye-Türkiye ilişkilerindeki kritik rolü, bu ismin öne çıkmasına neden oldu. Peki, Burhan Köroğlu kimdir? Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

BURHAN KÖROĞLU KİMDİR?

Büyükelçi Burhan Köroğlu, 1962 İstanbul doğumludur. İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü bitirdikten sonra, Ürdün Üniversitesinde Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi'nde İslam Felsefesi alanında Doktora Öğrenimini tamamlamıştır. Sırasıyla Marmara Üniversitesi, Middlebury College (ABD), Ürdün Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak çalıştıktan sonra son olarak Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü'nde profesör olarak görev yapmıştır. Farklı tarihlerde Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) müdürlüğü, İbn Haldun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanlığı ve Katar'da bulunan Elcezire Araştırma Merkezi Uzman Araştırmacı görevlerinde bulunmuştur. Bir dönem Elcezire Türk Televizyonu Yönetim kurulu başkanlığı yapan Burhan Köroğlu'nun İslam Felsefesi, Siyaset Düşüncesi, Türk-Arap İlişkileri alanlarında yayınlanmış Türkçe, Arapça ve İngilizce telif ve tercüme eserleri vardır.

Burhan Köroğlu kimdir? Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu kaç yaşında, nereli?

14.11.2023 tarihli ve 2023/497 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'yla Türkiye Cumhuriyeti Nuakşot Büyükelçisi olarak atanan Büyükelçi Köroğlu; 15 Aralık 2023 tarihinde görevine başlamıştır. Evli ve üç çocuk babası olan Burhan Köroğlu, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Burhan Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirildi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Türkiye'nin Nuakşot Büyükelçisi Köroğlu, Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak atandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Büyükelçi Köroğlu'na yeni görevini tebliğ etti.

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