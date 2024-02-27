Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu ayrıldı mı? Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu neden ayrıldı?

Başarılı oyuncu Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu ayrıldı mı ve neden ayrıldı sorularına yanıt aranıyor. Burçin Terzioğlu, 4 yıldır gözlerden uzak bir şekilde ilişki yaşadığı Umut Duygu ile ayrıldı mı merak ediliyor. Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu ayrıldı mı? Burçin Terzioğlu ile Umut Duygu neden ayrıldı? Detaylar haberimizdedir...

BURÇİN TERZİOĞLU İLE UMUT DUYGU NEDEN AYRILDI?

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla uzun yıllardır adından söz ettiren sevilen oyuncu Burçin Terzioğlu, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geldi. Güzel oyuncu, 4 yıldır gözlerden uzak ilişki yaşadığı sevgilisiyle yollarını ayırdı.

Muhabir Online hesabında yer alan habere göre, Burçin Terzioğlu ile spor eğitmeni Umut Duygu, uzun yıllardır ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Geçtiğimiz aylarda parmağında tektaş yüzükle görüntülendiği için evlilik haberleri beklenen çift, ani bir kararla ayrıldı. İkilinin neden ayrıldığı ise bilinmiyor.