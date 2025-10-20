Haberler

Burak Yörük kimdir? Burak Yörük kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Burak Yörük kimdir? Burak Yörük kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Son yıllarda genç oyuncular arasında dikkat çeken isimlerden biri olan Burak Yörük, rol aldığı diziler ve filmlerle adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Hem ekranlardaki performansı hem de sosyal medyadaki etkisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yörük'ün özel hayatı ve kariyer yolculuğu sıkça araştırılıyor. Peki, Burak Yörük kimdir? Burak Yörük kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Genç yaşına rağmen televizyon ve sinema dünyasında adından sıkça söz ettiren Burak Yörük, rol aldığı projelerle özellikle genç izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Hem ekran önü duruşuyla hem de oyunculuk yeteneğiyle öne çıkan Yörük'ün yaşamı ve kariyeri merak konusu olmaya devam ediyor. Peki Burak Yörük kimdir, kaç yaşındadır, aslen nerelidir ve bugüne kadar hangi projelerde yer aldı? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

BURAK YÖRÜK KİMDİR?

Burak Yörük, genç yaşına rağmen dikkat çeken bir oyunculuk kariyerine sahip olan, televizyon ve sinema dünyasında geniş kitlelerce tanınan bir isimdir. 26 Mayıs 1995 tarihinde İstanbul'da doğan Yörük, oyunculuk hayatına henüz 9 yaşındayken, 2004 yılında başlamıştır.

Anne tarafından Arnavut kökenli olan Burak Yörük, İstanbul'da doğup büyümüş ve yaşadığı şehirle güçlü bir bağ kurmuştur. Beykent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim alan oyuncu, sanat hayatını akademik bilgiyle desteklemiştir. Oyunculuğunun yanı sıra karizmatik duruşu ve genç jenerasyona hitap eden tarzıyla da sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahiptir.

BURAK YÖRÜK KAÇ YAŞINDA?

Burak Yörük, 26 Mayıs 1995 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Genç yaşta başladığı oyunculuk serüveninde yaşına kıyasla oldukça deneyimli olan Yörük, çocukluk döneminden itibaren ekranlarda yer alarak yıllar içinde adım adım yükselmiştir.

BURAK YÖRÜK NERELİ?

Burak Yörük, doğma büyüme İstanbulludur. Anadolu Yakası, Göztepe'de dünyaya gelen ve burada büyüyen oyuncu, bugün hâlâ aynı bölgede yaşamaya devam etmektedir. İstanbul'un farklı semtlerinde birçok anısı olduğunu dile getiren Yörük, bu şehirle güçlü bir bağa sahip olduğunu ve İstanbul'un karmaşasının bile onun için özel bir anlam taşıdığını ifade etmiştir. Ayrıca anne tarafından Arnavut kökenlidir.

BURAK YÖRÜK'ÜN KARİYERİ

Burak Yörük, oyunculuk kariyerine 2004 yılında başlamıştır. İlk yıllarında "Biz Boşanıyoruz", "20 Dakika" ve "Ben Onu Çok Sevdim" gibi televizyon dizilerinde rol alarak sektöre adım atmıştır. Ancak asıl çıkışını gençlik yapımlarında göstermiştir. "4N1K" ve devam filmi "4N1K-2" projelerinde Barış Ozansoy karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edinmiştir. Ardından Baraj dizisinde Tarık, Aşk Mantık İntikam dizisinde ise Barış karakterine hayat vermiştir.

2022 yılında ise Kanal D ekranlarında yayınlanan Seversin adlı romantik komedi dizisinde başrol oynayarak televizyon ekranlarında geniş kitlelere yeniden ulaşmıştır. Oyunculuk kariyerini tiyatro eğitimiyle destekleyen Yörük, farklı türlerdeki projelerde yer alarak yeteneğini kanıtlamış ve genç yaşına rağmen sektörde kalıcı bir yer edinmiştir.

