Burak Hakkı kimdir? Burak Hakkı kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Türk televizyon ve sinema sektörünün dikkat çeken isimlerinden Burak Hakkı, yıllardır hem podyumlarda hem de ekranlarda adından söz ettiriyor. Oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel yaşamıyla da gündeme gelen Hakkı, izleyicilerin merakını sürekli canlı tutuyor. Peki Burak Hakkı'nın hayat hikayesi ve başarılarının perde arkası neler? Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

BURAK HAKKI KİMDİR?

Burak Hakkı, 23 Mayıs 1972 doğumlu, Türk oyuncu ve modeldir. Rumeli göçmeni bir ailede İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Hem modellik hem de oyunculuk alanında başarılı bir kariyere sahip olan Burak Hakkı, özellikle 1990'lı yıllardan itibaren hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda tanınan bir isim haline gelmiştir. Modellik kariyerine yoğunlaşmadan önce İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Ekonometri bölümünden mezun olmuştur.

BURAK HAKKI KAÇ YAŞINDA?

Burak Hakkı, 23 Mayıs 1972 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 53 yaşındadır.

BURAK HAKKI NERELİ?

Burak Hakkı, Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biri olan İstanbul'da doğmuştur ve aile kökeni Rumeli göçmenidir.

BURAK HAKKI'NIN KARİYERİ

Burak Hakkı, modellik ve mankenlik kariyerine 10 yıl boyunca devam etmiş ve 1000'den fazla defile, tanıtım ve organizasyonda yer almıştır. 16 reklam filminde rol almış ve çeşitli yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmiştir. 1994 yılında Best Model of Turkey yarışmasında 1. seçilmiş, 1995'te Avustralya'da düzenlenen Manhunt International yarışmasında 4. olmuş ve en iyi fotomodel ödülünü kazanmıştır. 1997'de Tunus'ta yapılan Top Meditterranee yarışmasında Türkiye'yi temsil ederek 2. olmuştur.

2000 yılında oyunculuk kariyerine başlayan Burak Hakkı, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde önemli roller üstlenmiştir. TV dizileri arasında "Günah", "Kaybolan Yıllar", "Dudaktan Kalbe", "Küçük Kadınlar", "Diriliş Ertuğrul" ve "İkizler Memo-Can" öne çıkmaktadır. Sinema filmleri arasında ise "Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu", "O Kadın", "Semum" ve 2023 yapımı "Hava Muhalefeti" yer almaktadır.

BURAK HAKKI NE İŞ YAPIYOR?

Burak Hakkı, günümüzde hem oyunculuk hem de televizyon projelerinde aktif olarak çalışmaktadır. Modellik geçmişi ile birlikte reklam filmleri ve uluslararası tanıtımlarda yer almış, oyunculuk kariyerinde hem dizilerde hem de sinema filmlerinde başarılı performanslar sergilemiştir. Ayrıca uzun yıllar süren oyunculuk deneyimi sayesinde Türkiye'nin tanınmış ve saygın aktörlerinden biri olmuştur.