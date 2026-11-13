Burak BIKIM’den Türkiye’ye Yeni Yatırım: Aksaray Emlak

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Avrupa’da edindiği iş tecrübesini Türkiye’de değerlendirmek isteyen girişimci Burak BIKIM, yatırım planlarına yeni bir sektör ekliyor. Belçika’da taşımacılık alanında faaliyetlerini sürdüren BIKIM, Türkiye’nin gelişen şehirlerinden Aksaray’da gayrimenkul sektörüne yönelik yeni bir girişim başlatıyor. Aksaray Emlak adıyla kurulması planlanan şirketin, bölgedeki gayrimenkul piyasasında uzun vadeli ve sürdürülebilir bir hizmet anlayışıyla faaliyet göstermesi hedefleniyor.

Avrupa’daki Ticari Deneyimini Türkiye’ye Taşıyor

Belçika’da taşımacılık sektöründe iş yönetimi, operasyonel planlama ve ticari ilişkiler konusunda deneyim kazanan Burak BIKIM, yeni yatırımında bu birikiminden yararlanmayı amaçlıyor.

Türkiye’deki yatırım fırsatlarını değerlendirmek üzere gayrimenkul sektörüne yönelen BIKIM, Aksaray’da oluşturacağı şirket yapısıyla yerel pazara odaklanmayı planlıyor.

Yeni girişimin yalnızca ticari bir faaliyet olarak değil, aynı zamanda Türkiye ile Avrupa arasında kurulabilecek uzun vadeli ekonomik ilişkilerin bir parçası olarak değerlendirilmesi amaçlanıyor.

Aksaray Emlak Gayrimenkul Piyasasında Yerini Almaya Hazırlanıyor

Kuruluş hazırlıkları devam eden Aksaray Emlak'ın, konut, arsa, iş yeri ve yatırım amaçlı taşınmazlar başta olmak üzere farklı gayrimenkul kategorilerinde hizmet vermesi planlanıyor.

Şirketin dijital yapılanmasında ise aksarayemlak.com önemli bir rol üstlenecek. Hazırlık aşamasındaki platform aracılığıyla Aksaray merkez ve ilçelerindeki gayrimenkul seçeneklerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması hedefleniyor.

Girişimin öncelikleri arasında gayrimenkul alım, satım ve yatırım süreçlerinde kullanıcıların ihtiyaçlarına odaklanan, şeffaf ve güvenilir bir hizmet anlayışı oluşturmak bulunuyor.

Özellikle yurt dışında yaşayan ve Türkiye'de gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen vatandaşların bölgedeki fırsatlara erişiminin kolaylaştırılması da şirketin gelecek hedefleri arasında yer alıyor.

Burak BIKIM: Hedefimiz Güvenle Anılan Bir Marka Oluşturmak

Yeni yatırımına ilişkin vizyonunu ortaya koyan Burak BIKIM, Avrupa'da kazandığı ticari birikimi Türkiye'de kalıcı yatırımlara dönüştürmeyi amaçlıyor.

BIKIM'ın yatırım yaklaşımında kısa vadeli kazanımların ötesinde, sağlam temeller üzerine kurulu bir şirket yapısı oluşturmak öne çıkıyor.

“Avrupa’da edindiğimiz deneyimi, Türkiye’de kalıcı yatırımlara dönüştürüyoruz” anlayışıyla şekillenen girişimde, iş disiplini, güvene dayalı ilişkiler ve sürdürülebilir büyüme temel ilkeler olarak benimseniyor.

Aksaray Emlak'ın zaman içerisinde yalnızca gayrimenkul hizmeti sunan bir işletme değil, bölgedeki yatırımcıların ve mülk sahiplerinin güven duyduğu kurumsal bir marka haline getirilmesi hedefleniyor.

Aksaray’da Uzun Vadeli Yatırım ve Büyüme Hedefi

Aksaray'ın gelişen yerleşim alanları, ticari faaliyetleri ve gayrimenkul potansiyeli, yeni girişimin yatırım planlarında önemli bir yer tutuyor.

Şirketin faaliyetlerine başlamasıyla birlikte bölgedeki gayrimenkul hareketliliğinin yakından takip edilmesi, yerel ihtiyaçlara uygun hizmet modellerinin geliştirilmesi ve müşteri memnuniyetini esas alan bir çalışma sisteminin oluşturulması planlanıyor.

Belçika'daki ticari faaliyetlerini sürdürürken Türkiye'de yeni bir yatırım alanı oluşturmaya hazırlanan Burak BIKIM, Aksaray Emlak ile iki ülke arasındaki iş deneyimini farklı bir sektöre taşımayı amaçlıyor.