Bulgaristan Türkiye maçı hangi kanalda? Bulgaristan Türkiye maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Bulgaristan Türkiye maçı hangi kanalda? Bulgaristan Türkiye Dünya Kupası Elemeleri maçına saatler kaldı. Maç öncesi Bulgaristan Türkiye maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Bulgaristan Türkiye maçını hangi kanal veriyor? İşte Bulgaristan Türkiye maçı yayın bilgisi haberimizde...

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Bulgaristan Türkiye maçı TV8 ve EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Bulgaristan Türkiye maçını TV8'den şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TV8 resmi internet sitesi üzerinden veya EXXEN platformundan canlı Bulgaristan Türkiye maçını izleyebilirsiniz.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Bulgaristan Türkiye maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç TV8'den canlı olarak izlenebilecek.

A Milli Futbol Takımı'nın, Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının 27 kişilik aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Berke Özer (Lille), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür (Fenerbahçe), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Yusuf Akçiçek (Al-Hilal), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahçe), Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Galatasaray)