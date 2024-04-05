Bulgaristan Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık kimdir? Mehmet Sait Uyanık hayatı ve biyografisi

Yeni Bulgaristan Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık oldu. 16 Şubat 2024 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Bulgaristan Cumhuriyeti Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık kimdir, Mehmet Sait Uyanık hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

BULGARİSTAN BÜYÜKELÇİSİ MEHMET SAİT UYANIK KİMDİR?

2020 yılında Bulgaristan Büyükelçisi görevine başlayan Aylin Sekizkök'ün görev süresinin tamamlanması ardından, Sait Uyanık Sofya'daki Büyüklçiliğin başına geçecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği görevi, Dışişleri Bakanı Özel Kalem Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı Elçi Mehmet Sait Uyanık'a verildi. Uyanık, Türkiye'nin Cenevre Başkonosolosu görevinde de bulundu.

Atama kararnamesi: