Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir? Bülent Tekbıyıkoğlu kaç yaşında, nereli?

Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir? Bülent Tekbıyıkoğlu kaç yaşında, nereli?
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Bülent Tekbıyıkoğlu'nun hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir? sorusunun cevabı araştırılıyor. Peki, Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir? Bülent Tekbıyıkoğlu kaç yaşında, nereli?

Bülent Tekbıyıkoğlu, 1976 yılında Ankara'da doğmuş, aslen Çorum'un Sungurlu ilçesindendir. Devlet kademelerinde uzun yıllar çeşitli görevlerde bulunmuş olan Tekbıyıkoğlu, en son Tunceli Valisi ve kayyım olarak görev yapmıştır. "Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir?" sorusu, hem valilik görevleri hem de belediyeye kayyım atanması sonrası kamuoyunun en çok merak ettiği konulardan biri haline gelmiştir. Peki, Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir? Bülent Tekbıyıkoğlu kaç yaşında, nereli?

BÜLENT TEKBIYIKOĞLU KİMDİR?

Aslen Çorum ili Sungurlu ilçesinden olan 1976 Ankara doğumlu Bülent Tekbıyıkoğlu lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde 1997 yılında tamamladı. Kısa bir süre finans sektöründe çalışan Tekbıyıkoğlu 2004 yılında İçişleri Bakanlığında kaymakam adayı olarak göreve başladı. İçişleri Bakanlığında sırasıyla Tonya, Yağlıdere, Bozdoğan, Kiğı, Hassa ve Ahlat Kaymakamlıkları görevinde bulundu.

20.08.2017 tarihli ve 2017/345 sayılı İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile İller İdaresi Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı görevine atanan Tekbıyıkoğlu 01.09.2018 tarihli kararname ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Bülent Tekbıyıkoğlu kimdir? Bülent Tekbıyıkoğlu kaç yaşında, nereli?

Bülent Tekbıyıkoğlu 26.10.2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürü olarak görev yaptı.

2 Ekim 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kırıkkale Valisi olarak görev yaptı.10 Ağustos2023 tarihli ve 32275 sayılı resmî gazetede yayımlanan 2023/376 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile Tunceli Valisi olarak atanmıştır.

Meslek hayatı boyunca birçok kalkınma, istihdam, sosyal yardım, tanıtım projesinin hayata geçirilmesini sağlayan Bülent Tekbıyıkoğlu görev yaptığı yerlerde birçok başarı ve üstün başarı belgesi almıştır.

İyi derecede İngilizce bilen Tekbıyıkoğlu evli ve 2 çocuk babasıdır.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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