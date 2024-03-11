Bülent Taşan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı Bülent Taşan kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı Bülent Taşan kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Bülent Taşan kimdir? Yeniden Refah Partisi Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayı Bülent Taşan nereli? Detaylar haberimizdedir…

BÜLENT TAŞAN KİMDİR?

Bülent Taşan, 1963 yılında Ankara'nın Ayaş ilçesinde doğdu. Bülent Taşan, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Yeniden Refah Partisi Ankara Ayaş Belediye Başkan Adayıdır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.