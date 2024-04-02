Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi kim? Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak neden boşandı?

2015 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak çifti geçtiğimiz sene boşandı. Ayrılık kararıyla herkesi şaşkına çeviren çiftten Şakrak'ın neden boşanmak istediği ortaya çıktı. Peki, Bülent Şakrak'ın yeni sevgilisi kim? Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak neden boşandı?

BÜLENT ŞAKRAK'IN YENİ SEVGİLİSİ KİM?

Menajerlik ve oyunculuk yapan Esra Akpınar ile Bülent Şakrak'ın görüşmeye devam ettiği ancak ilişkilerini basından uzak tutmayı tercih ettikleri de konuşulanlar arasında.

CEYDA DÜVENCİ VE BÜLENT ŞAKRAK NEDEN BOŞANDI?

Temiz Magazin'de yer alan habere göre, evliyken Maviye Sürgün dizisinin çekimleri için bir süre evinden uzaklaşan Şakrak'ın sette tanıştığı Esra Akpınar ile yakınlaştığı için Düvenci'ye boşanmak istediğini söylediği ileri sürüldü. Düvenci'nin boşanmayı kabul etmesiyle çift evliliklerini sonlandırdı.