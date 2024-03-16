Bülent Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Çamlıyayla Belediye Başkan adayı Bülent Şahin kaç yaşında, nereli?
Bülent Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin- Çamlıyayla Belediye Başkan adayı Bülent Şahin kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Mersin -Çamlıyayla Belediye Başkan adayı olan Bülent Şahin hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Bülent Şahin'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Bülent Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi Mersin - Çamlıyayla Belediye Başkan adayı Bülent Şahin kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
BÜLENT ŞAHİN KİMDİR?
Bülent Şahin, Yeniden Refah Partisi Mersin - Çamlıyayla Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Mersin - Çamlıyayla Belediye Başkan adayı Bülent Şahin kimya mühendisidir ve üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.