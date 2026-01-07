Haberler

Bülent Kaya: Abimi kaybettikten sonra her şeyin başına geçmek zorunda kaldım

Turizm işletmecisi Bülent Kaya, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olarak hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu. Aile trajedileri sonrası üstlendiği sorumlulukları, babasıyla ilişkisini, aldığı radikal kararları ve özel hayatındaki kırılma noktalarını anlatan Kaya, başarılarının ardındaki duygusal yükü samimi sözlerle paylaştı.

Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan turizm işletmecisi Bülent Kaya, hayatına yön veren kırılma anlarını ve aldığı zor kararları samimi ifadelerle paylaştı. Çocuk yaşta iş hayatının içine girdiğini anlatan Kaya, ailesinde yaşanan kayıpların hem kişisel hem de profesyonel yaşamını nasıl şekillendirdiğini tüm açıklığıyla dile getirdi. Program boyunca başarıların ardındaki bedeller, pişmanlıklar ve içte kalan duygular dikkat çekti.

AİLE TRAJEDİLERİ VE ERKEN GELEN SORUMLULUKLAR

Bülent Kaya, abisini bir iş kazasında kaybettikten sonra aile şirketinde küçülmeye gidildiğini ve bu sürecin ardından babasının yönetim kurulu başkanlığını bıraktığını anlattı. Henüz hazır olmadığını hissettiği bir dönemde tüm sorumluluğu üstlenmek zorunda kaldığını belirten Kaya, "Doğduğumdan beri iş hayatındayım" sözleriyle erken yaşta omuzlarına binen yükü ifade etti.

Kalabalık bir ailede büyüdüğünü ve baba tarafında 45 kuzeni olduğunu söyleyen Kaya, babasının Erzurum'un ücra bir köyünden yokluk içinde çıkıp bugünlere geldiğini vurguladı. 2025 Nisan ayında babasını kaybettiklerini belirten Kaya, otoriter ve zeki bir baba figürüyle büyüdüğünü, Alzheimer hastalığını ise ona hiç konduramadıklarını dile getirdi. Babasına söyleyemediği birçok sözün içinde kaldığını itiraf etmesi, programın en duygusal anlarından biri oldu.

BAŞARI, HIRS VE HAYATA KARŞI MÜCADELE

İş hayatının yanı sıra kişisel başarılarına da değinen Bülent Kaya, offshore yarışmalarında Avrupa'da dünya üçüncüsü olduğunu anlattı. 35 yaşında yeğenleriyle birlikte üniversite sınavına girip onlardan daha yüksek puan aldığını söyleyen Kaya, öğrenmenin ve mücadele etmenin yaşı olmadığını vurguladı.

Kendisini "bilgisayar bilmeden çocuklarına bilgisayar öğretmek zorunda kalan bir baba" olarak tanımlayan Kaya, değişen dünyaya ayak uydurmanın ebeveynler için ne kadar zorlayıcı olabildiğine dikkat çekti. Aldığı keskin kararların hiçbirinden pişmanlık duymadığını belirten Kaya, hayatında risk almanın her zaman önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

"BİR CÜMLE YÜZÜNDEN 23 SENELİK EŞİMDEN AYRILDIM"

Programda özel hayatına da değinen Bülent Kaya, tek bir cümle yüzünden 23 yıllık evliliğini sonlandırdığını açıkladı. Bu kararın arkasında durduğunu söyleyen Kaya, hayatında geri dönüşü olmayan adımlar atmaktan çekinmediğini vurguladı.

Montenegro'da yaşanan olaylara da değinen Kaya, Türk halkının orada beklenmedik şekilde mimlendiğini ve bunun bir gurur meselesine dönüştüğünü anlattı. O dönemde bir bakanın kendisini arayarak "Sakın evden dışarı çıkma" demesinin yaşadığı sürecin ciddiyetini gösterdiğini ifade etti.

Ağzından çıkan bir "tamam yapalım" sözüyle müzik yapım şirketi kurduğunu anlatan Kaya, ani kararlarının hayatının yönünü sık sık değiştirdiğini söyledi. Programın en çarpıcı itiraflarından biri ise abisine duyduğu öfke oldu. Kaya, "Abime çok büyük kinim var, daha yapacak çok şeyimiz varken bizi bırakıp gitti" sözleriyle içinde taşıdığı kırgınlığı ilk kez bu kadar açık dile getirdi.

Dilşad Özcan
