Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Güncelleme:
Şehirlerarası yollarda yolcu ve yük taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bugün itibarıyla başladı. Uygulama, 15 Nisan 2026'ya kadar sürecek. Kurala uymayanlara 5.856 TL idari para cezası uygulanacak.

  • Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu 15 Kasım 2025'te başladı ve 15 Nisan 2026'ya kadar sürecek.
  • Kurala uymayan ticari araçlara 5.856 TL idari para cezası uygulanacak.
  • Kış lastikleri 7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuşu sağlıyor.

Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığı yapan ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu bugün başladı. Uygulama, 15 Nisan 2026'ya kadar devam edecek ve özellikle olumsuz hava koşullarında trafik güvenliğini artırmayı hedefleyecek.

Denetimlerde, kış lastiği bulunmayan veya kış şartlarına uygun olmayan araçların yola devam etmesine izin verilmeyecek.

KURALA UYMAYANLARA 5.856 TL CEZA

Kış lastiği takması zorunlu olmasına rağmen kurala uymayan firmalara 5.856 TL idari para cezası uygulanacak. Ekipler, kar ve buzlanmanın yoğun olduğu dönemlerde sahada denetimleri artıracak.

Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde daha iyi yol tutuşu sağladığı için özel araçlarda da kullanılması tavsiye ediliyor. Uzmanlar, lastik satın alırken üretim tarihine dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

FİYATLAR VE HİZMET ÜCRETLERİ

Kış lastiği fiyatlarında bu yıl geniş bir aralık bulunuyor:

Düşük inç lastikler: 2.000 TL – 5.000 TL

Büyük ebatlı lastikler: Tek lastik fiyatı 15.000 TL'ye kadar çıkıyor

Sökme-takma ücretleri:

16 inç ve altı jantlarda: 1.000 TL

17 inç ve üzeri jantlarda: 1.200-1.500 TL

Lastik otelleri: Dört lastik için saklama ücreti, değişim bedeli seviyesinde

Uygulamanın, kış şartlarında yol güvenliğini artırarak kazaların önlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.

BAKAN URALOĞLU'NDAN UYARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi X hesabından yaptığı açıklamada sürücülere çağrıda bulundu. Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Zorunlu kış lastiği uygulamamız başlıyor. Mevsim şartlarının giderek ağırlaşması ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla yaptığımız düzenlemeyle kış lastiği zorunluluğunu bu yıl 15 Kasım-15 Nisan tarihleri arasında uygulayacağız. Uygulama şehirlerarası yollarda yolcu ve eşya taşıyan tüm ticari araçlar için zorunlu olacak.

Hususi araç sahiplerine de yol tutuşunu artıran kış lastiklerini takmalarını tavsiye ediyoruz. Vatandaşlarımızdan bu dönemde daha dikkatli olmalarını, trafik güvenliği için alınan tedbirlere titizlikle riayet etmelerini rica ediyor; tüm sürücülerimize huzurlu ve güvenli yolculuklar diliyoruz."

