Bugün sınav kaçta bitiyor? Merak edilmekte ve sınava katılacak olan adaylar başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılıyor. 2024 YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ), adaylara toplamda Yabancı Dil Testi ( Ydt ) hariç 160 soru sunmaktadır. Peki, Bugün sınav kaçta bitiyor? Bugün ÖSYM YKS sınavı saat kaçta bitecek?

BUGÜN SINAV KAÇTA BİTİYOR?

2024 YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT), 9 Haziran 2024 Pazar günü saat 10:15'te başlayacak ve toplam 180 dakika sürecek. Buna göre sınav saat 13:15'te bitecektir.

BUGÜN SINAV VAR MI?

9 Haziran Pazar 2024'te yapılacak YKS 2. Oturum ( Ayt ) için geri sayım başladı! Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve adaylar 180 dakika boyunca ter dökecekler. Yoğun bir maratonun ardından saat 13.15'te sona erecek olan sınav, öğrencilerin geleceklerini belirlemede önemli bir adım olacak.