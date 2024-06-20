Bugün resmi tatil mi? 20 Haziran Perşembe resmi tatil mi, değil mi? Bugün devlet daireleri ve kamu kurumları açık mı?

Bugün resmi tatil mi? Özel sektöre ve kamu çalışanlarına Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu mu sorusu merak ediliyor. Kurban Bayramı 9 gün tatili ne zaman başlıyor ve tatil ne zaman bitiyor soruları araştırılıyor. Peki, Bugün resmi tatil mi? 20 Haziran Perşembe resmi tatil mi, değil mi? Bugün devlet daireleri ve kamu kurumları açık mı? Detaylar haberimizdedir…

BUGÜN RESMİ TATİL Mİ?

2024 yılında Kurban Bayramı tatili, arife günü olan 15 Haziran Cumartesi günü başlayıp, bayramın son günü olan 19 Haziran Çarşamba günü sona ermektedir. Ancak, tatilin 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri ile birleştirilmesiyle, hafta sonu tatilleri de eklenince toplamda 9 günlük bir tatil süresi oluşmaktadır. Bu verilere göre, bayram tatili 23 Haziran Pazar günü sona ermektedir. Dolayısıyla, resmi olarak bayram 19 Haziran Çarşamba günü bitse de, birleşik tatil planlamasıyla tatil 23 Haziran Pazar günü sona eriyor.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Kurban Bayramı tatili, 15 Haziran 2024 Cumartesi günü arefe günü ile başlayacak. Alınan karar doğrultusunda, 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri de tatil olarak belirlendi. Bu şekilde, hafta sonlarıyla birleştirildiğinde Kurban Bayramı tatili toplamda 9 gün sürecek. Kamuda mesai ise 24 Haziran 2024 Pazartesi günü yeniden başlayacak.