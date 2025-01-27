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Bugün okullar açıldı mı? 27 Ocak Sömestr tatili bitti mi?

Bugün okullar açıldı mı? 27 Ocak Sömestr tatili bitti mi?
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27 Ocak'ta sömestr tatili sona erdi mi, okullar açıldı mı sorusu veliler tarafından merak ediliyor. Sömestr tatili bitti mi? 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem ders başlangıcı ne zaman olduğu merak ediliyor. Peki, bugün okullar açıldı mı? 27 Ocak Sömestr tatili bitti mi?

Yarılyıl tatilinin bitmesine kaç gün kaldı ve okullar ne zaman açılacak sorularına yanıt aranıyor. 27 Ocak Pazartesi günü okul var mı ve bugün okullar açıldı mı soruları gündemde. MEB'in 2024-2025 takvimine göre yarıyıl tatili, 31 Ocak 2025 Cuma günü sona erecek. İkici dönem ne zaman başlıyor? Detaylar haberimizdedir...

BUGÜN OKULLAR AÇILDI MI?

Okullarda ikinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Bugün okullar açıldı mı? 27 Ocak Sömestr tatili bitti mi?

MEB 2024-2025 OKUL TATİLLERİ NE ZAMAN?

MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil 31 Mart-4 Nisan 2025

20 Haziran 2025 Okulların kapanışı

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