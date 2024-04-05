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Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024?

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Bugün kandil mi? Müslümanlar için büyük öneme sahip olan kandillerin 2024 yılında hangi günlerde yer aldığı merak konusu oluyor. Bu nedenle bugün ne kandili? Soruları sıklıkla arama motorlarında sorgulatılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini günler takvimine göre Bugün kandil mi? Merak edilmekte. Peki, Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? 5 Nisan Cuma Kandil mi?

BUGÜN KANDİL Mİ 5 NİSAN CUMA?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 dini günler takvimini yayınladı. Böylece Kadir Gecesi tarihi de belli oldu.

Yayınlanan takvime göre bu sene Kadir Gecesi 5 Nisan 2024 Cuma gününe denk gelmektedir. Kadir Gecesi, Ramazan ayının 27. gecesi idrak ediliyor.

KANDİL GÜNLERİ 2024

2024 yılı kandil günleri ve kadir gecesi tarihleri şu şekildedir:

Regaib Kandili : 11 Ocak 2024 Perşembe

Miraç Kandili : 6 Şubat 2024 Salı

Berat Kandili : 24 Şubat 2024 Cumartesi

Kadir Gecesi : 5 Nisan 2024 Perşembe

Mevlid Kandili: 14 Eylül 2024 Cumartesi

KADİR GECESİ ÖNEMİ NEDİR?

Kadir Gecesi'nden Kur'an-ı Kerim'in Kadir Suresi'nde bahsedilmektedir. Surede Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gercesi indirilmeye başladığı ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilmiştir. Bakara Suresi 185. ayette ise Kur'an-ı Kerim'in Ramazan Ayı'nda indirilmeye başladığı ifade edilmiştir. Bu bilgiler ışığında Kur'an-ı Kerim'e göre Kadir Gecesi Ramazan ayı içerisinde yer almaktadır.

Ancak Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içerisinde olduğu ifade edilmekle beraber Ramazan Ayı'nın hangi gecesi olduğu net olarak ifade edilmemiştir. Bu durumda ise İslam alimleri Hz. Muhammed'in bu konuyla ilgili hadislerine bakıp Kadir Gecesi'nin Ramazan Ayı'nın her gecesinde aranması gerektiğini vurgulamakla beraber, bu gecenin Ramazan Ayı'nın son on gecesinde bir olduğuyla ilgili genel kanaate varmıştır.

Osman Demir
Osman Demir
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