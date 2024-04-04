Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an'ın indirildiği gece olarak kabul edilir. Bu gece, duaların kabul edildiğine inanılan, bol ibadet ve dua edilmesi gereken bir zaman dilimidir. Peki, Bugün Kadir Gecesi mi? Bugün kandil mi, hangi kandil? 4 Mart Perşembe Kadir gecesi mi?

BUGÜN KADİR GECESİ Mİ?

2024 yılında Kadir Gecesi, İslam takvimine göre 5 Nisan 2024 tarihine denk gelmektedir. Bu mübarek gece, Ramazan ayının son on gününde yer almakta ve özellikle 27. gecesi kutlanmaktadır. Buna göre bugün Kadir Gecesi değildir.

KADİR GECESİNİN ÖNEMİ NE?

Kadir Gecesi, İslam dininin inancına göre Kur'an'ın, Allah tarafından Cebrail adlı melek aracılığıyla Peygamber Muhammed'e vahyedilmeye başlandığı gecedir. Tarihsel olarak Ramazan ayının son günlerinde yer alır. Kur'an'da bu günün 'bin aydan daha hayırlı' olduğu belirtilmiştir.