97. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! Bir isim törene resmen damga vurdu
Biri Filistinli diğeri İsrailli iki yönetmenin çektiği 'No Other Land' Oscar kazandı

"Ona baktığımda kardeşimi görüyorum ama o özgür değil"
Trump'ın azarladığı Zelenskiy'den geri adım! Masaya dönmek için ilk sinyal geldi

Trump'ın azarladığı Zelenskiy'den geri adım
Edip Akbayram'la ilgili az bilinen gerçekler! Çocuk felci, FETÖ ve ABD konseri...

Edip Akbayram'la ilgili az bilinen gerçekler! FETÖ ve ABD konseri...

BUGÜN HAVA DURUMU: 3 Mart Pazartesi Bursa'da hava durumu nasıl? Anlık ve haftalık Bursa hava durumu tahminleri

BUGÜN HAVA DURUMU: 3 Mart Pazartesi Bursa'da hava durumu nasıl? Anlık ve haftalık Bursa hava durumu tahminleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Bursa'da da ani hava değişimlerine neden oluyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 3 Mart Pazartesi günü Bursa'da hava durumu nasıl olacak? İşte, Bursa için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Bursa'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü Bursa'da da yer yer sağanak yağış bekleniyor. Peki, 3 Mart Pazartesi günü Bursa'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

BURSA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu tahminlerine göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü Bursa'da yağışlı ve kapalı bir hava etkisini gösterecek. Gün boyunca gökyüzünde parçalı ve yoğun bulutlar hakim olacak, belirli aralıklarla yağmur ve sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının en düşük 6°C, en yüksek ise 11°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranının gün içerisinde %80 seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 5 ila 10 km hızla esmesi öngörülüyor.

BURSA'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

BUGÜN HAVA DURUMU: 3 Mart Pazartesi Bursa'da hava durumu nasıl? Anlık ve haftalık Bursa hava durumu tahminleriBursa hava durumu

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
img

Lemina'dan "Mourinho Irkçı mı?" sorusuna olay yaratacak yanıt
img

"Ona baktığımda kardeşimi görüyorum ama o özgür değil"
img

Ayşe Barım'ı tahliye eden hakim için karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölümünün ardından Edip Akbayram'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu: Benim ülkem cennet

İşte Edip Akbayram'ın sosyal medyada gündem olan o sözleri
Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu? Herkes tek bir görüşte birleşti

Ünlü yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
Cübbeli Ahmet kızının çakarlı lüks ciple görüntülenmesine ilişkin ilk kez konuştu

Kızı çakarlı lüks ciple görüntülenen Cübbeli Ahmet sessizliğini bozdu
Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket

Öcalan'ın tarihi çağrısı sonrası ilk anket! Fark iyiden iyiye açılıyor
Dilan Polat'a emniyette soruldu: Videoda 'Kimse kalkamıyor' ifadesini neden kullandın?

Emniyette soruldu: 'Kimse kalkamıyor' ifadesini neden kullandın?
Eski Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı

Ramazan mesajından rahatsız olan Zorlu CEO'sunun ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.