BUGÜN HAVA DURUMU: 3 Mart Pazartesi Bursa'da hava durumu nasıl? Anlık ve haftalık Bursa hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Bursa'da da kendini hissettirmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü Bursa'da da yer yer sağanak yağış bekleniyor. Peki, 3 Mart Pazartesi günü Bursa'da hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

BURSA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava durumu tahminlerine göre, 3 Mart 2025 Pazartesi günü Bursa'da yağışlı ve kapalı bir hava etkisini gösterecek. Gün boyunca gökyüzünde parçalı ve yoğun bulutlar hakim olacak, belirli aralıklarla yağmur ve sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklıklarının en düşük 6°C, en yüksek ise 11°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranının gün içerisinde %80 seviyelerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden saatte 5 ila 10 km hızla esmesi öngörülüyor.

BURSA'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

Bursa hava durumu